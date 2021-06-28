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雜說月亮

〈六合飛翔〉岑逸飛

關於「嫦娥奔月」的神話，最有說服力的版本應是屈原「天問」所記載，后羿和河伯的妻子有染，引起了嫦娥的不滿，離開了后羿奔月，但很快她便後悔了，因為想起丈夫平日對她的好處和人世間的溫情，對比月中的孤獨，倍覺淒涼。想起李商隱有詩云：「嫦娥應悔偷靈藥，碧海青天夜夜心」，他是以神話寄興，將自己的感遇與嫦娥的命運相提並論。

另外，月亮與「易經」也頗有關係，例如東漢魏伯陽的「周易參同契」，將易學、莊子、道教和佛學冶為一爐，把「易」字解作「日月為易」，將太陽的陽剛與月亮的陰柔，造就了易學的陰陽學說。易學認為，天上有日月，人間是水火。太陽是光明的來源，以離卦為代表，而把坎卦比喻為月亮。六、七千年前的易學，已早知太陽是發光體而月亮不能自行發光，只是陽光投射到月球的表面而已。

再說，中國的曆法是陰陽曆，源自夏朝， 又叫夏曆，陽的部分講二十四節氣，而陰的部分則涉及月亮的出沒，可配合易學的八卦。且看北半球的月亮，夏曆每月初三升於天上西南角，月如鈎，是震卦；到初八是兌卦，陽多陰少；十五日是滿月，成為乾卦。

到了下半月的十九日，滿則虧，出現了陰影，是巽卦；二十三日的月亮在正南偏東，陰多陽少，是艮卦；三十日的月亮已被完全遮蔽，全陰之象，是坤卦；至於上半月的十二日至十四日，太陽未落而月亮先出，晚上有太陽，中間的一個陽爻為坎卦；而下半月的二十四日至二十七日，月亮未落而太陽先出，中間的一個陰爻為離卦。

中國 八卦

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