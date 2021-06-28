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倫敦熱

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

6月以來，倫敦的天氣就見熱，很熱。

黃昏時分，家裡牆上的溫度計指著攝氏29度，已經比先前降了些，不太差吧，始終有點涼風吹來，是爽熱，並非悶熱。反正深夜時氣溫會下降個10度、8度，開一扇窗就儼如是開了天然冷氣，連風扇也毋須開啟。

然而，我的身體不能作準。那年夏天，老爹在旁熱得汗流浹背，不停在嘰咕：「無冷氣，點過活呀！」倫敦有超過九成樓房是沒設冷氣的，反正夏天最炎熱的日子普遍很短，誰會為了數天的炎熱而破壞家居景觀裝部笨冷氣？

可是，打從老爹搬來了倫敦，夏天炎熱的日數卻隨著他而增加不少，他曾試過熬不住而拖篋挽鞋急急搬到有冷氣的酒店裡住。

天空蔚藍如洗、微風陣陣，我穿著背心、短褲，拖著小狗遊公園，爽！環顧四周，廣闊的草坪上都躺滿了人，英國人付高稅率，這正是回本的最佳時機。突然傳來一陣起鬨，那邊廂一群爸爸瘋狂歡呼，附近有小孩應和，有人揮動國旗。

我看不懂那是甚麼國旗，反正倫敦是世界匯聚的地方，甚麼國家的人民都無分彼此、共融生活，哪一國入了球，全場都會幫手歡呼。

我並非足球迷，但很喜歡歐洲杯，因為那股熱潮給周遭帶來了活力和生氣。執筆之時，遠處的酒吧又傳來一陣歡呼喝采聲，這種氣氛已久違了。疫情已把我們的生活拖垮太久了。

疫情確然是有回升跡象，但這裡不僅天氣熱、市道熱，連樓市也熱，擋也擋不住了。

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