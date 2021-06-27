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月亮文化

〈六合飛翔〉岑逸飛

自古以來，人們賦予月亮各種文化意義，特別是中華民族，有關月亮的神話、文章詩賦、對聯、繪畫，以至涉及月亮的民風和民俗，相信都比其他國家為多。

中國人很早便以月亮作為藝術代表。月亮在中國古代詩文有許多種美稱，包括玉兔、夜光、素娥、冰輪、玉輪、玉蟾、桂魄、蟾蜍、嬋娟，以至玉弓、玉桂、玉盤、玉鉤、玉鏡、冰鏡、廣寒宫、嫦娥等，不一而足。

屈原的《楚辭•天問》便提到：「夜光何德，死則又育？厥利維何，而顧兔在腹？」意思是，月亮之光有何德性，消亡了又再生長？究竟月亮光有什麼好處，要撫育一隻兔在懷抱裡？古代的傳說謂月中有白兔，稱為月中兔，大概因為月中所呈現之光，似兔子的樣貌。此一傳說在日本印度也有，印度民間便稱月中兔為懷兔。依《大唐西域記卷七》所載，傳說此乃佛之本生譚，謂佛於過去世修菩薩行時為兔，與狐、猨等住於林中。

月亮的另一個傳說是「吳剛伐桂」，例如先秦古籍《山海經》述及月中有棵高五百丈的月桂樹，有名吳剛的人，醉心仙道卻不專心求學，被天帝貶到月亮砍伐月桂，又因為月桂隨砍隨長，所以吳剛的砍伐也變成無休無止，成為了一種懲罰。

最膾炙人口的月亮神話應是「嫦娥奔月」，但也有不同的版本。其中一個版本見於成書於西漢年間的《淮南子》，其中提及把天上十個太陽射下九個的后羿，被天帝貶下了凡間，連累及妻子嫦娥，到西王母處求來了長生不死之藥，但嫦娥過不慣清苦的生活，偷吃了全部長生不死之藥，奔逃到月亮。

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