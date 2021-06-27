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〈會笑媽媽〉鄧藹霖

友人不同意我多年的觀察：「你話聽晒老婆話嘅暖男丈夫，都係與母親關係密切，兼且必定有家姊或妹妹的，完全不同意！我姊夫有四個家姊，從小父母錫到佢燶，但佢係個徹頭徹尾的衰男人，對我家姊呼呼喝喝，從來不尊重太太，外邊仲未停止過有女人，我憎到佢入心入肺！」

嫁了一個這麼不濟的男人，當真是霉運透頂，友人替家姊不值，那是可以理解的。但我請她稍安勿躁，她的姊夫根本就不符合我形容的暖男條件呀，那是「他們跟家人關係密切」的一項，更是最關鍵的一環。「父母錫到佢燶」的，不一定代表一家關係密切呢！

友人姊夫的成長背景是這樣的：爸爸是傳統潮州人，絕對重男輕女，當太太生下的孩子都是女兒時，便將怒火轉嫁太太，並不停威嚇她，若生不到男孩，他會於外頭跟其他女人生。第五胎終於是男丁，爸爸歡喜若狂，當他如珠如寶，從小讓他享有特權，比如將最好的優先給他，其他女兒心裡當然是憋著怨氣。最不公平的，是每次兒子頑皮跌倒受傷，爸爸必然會責罰家姊們沒有妥善照顧弟弟，她們就更恨弟弟了。

雖然男孩是生到了，大男人爸爸外邊依然是跟其他女人鬼混，愈來愈少回家了。每次回到家來，他都會罵老婆、揍女兒，只愛抱著兒子呵錫……，這樣的一個家，怎能談得上是和睦，家人的關係又怎會密切？

男生從小有樣學樣，只要依附家中最惡最權威的爸爸，就能享受家中特權，於是他習慣了欺凌家姊們，又或用粗話罵母親。在這樣背景成長的男人，又怎會學懂尊重女性、愛護太太？

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