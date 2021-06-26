一個偶然的機會，聯絡上一位屏山鄧家舊友，讓我的思緒回到60年前。我的名字中的「屏」字，就標示著我在屏山出生，也就與屏山有了不解之縁。

從九龍佐敦道碼頭乘坐16號巴士沿海邊青山公路走一小時零五分鐘，便到達屏山站，向左方走，可以看到一排白楊樹後白色的屏山差館。再穿過一片竹林，便到達有一個廣場的鄧家祠堂。再往前走一段路，會見到小丘上600年歴史的楊侯古廟及200年歴史的古井。

父母1949年逃難到屏山後，最初頼以維生的仁記士多，就坐落在古井旁。坑頭村及上璋圍的居民來古井打水，偶然會在我們店裡買一點雜貨帶回家。井水源源不絕，雖然看起來清澈，但還是要加明礬將雜質沉澱之後才能飲用。父親從城裡回來，偶然會帶一個西瓜，由於沒有雪櫃，食用前先將它泡在井水中保持清涼。

向青山的方向望去，廣闊的田野後面有一條通往流浮山的公路，當時感覺流浮山是一個很遙遠的地方。家門前有一條清澈的小溪，偶然會看到蝌蚪和小魚。我喜歡丟一片落花在溪水中，跟著漂流的落花跑到下游的上璋圍，趴在鳳凰木樹上，吹著涼風，看著魚塘那邊的聚星樓遐思。寂靜的夜晚，除了蟲鳴聲之外，會聽到巴士奔馳在青山公路上，劃破夜空呼嘯而過的聲音。

以前在鄉下有一個頗為流行的遊戲「打波子」，鄉下的地都是泥土，很容易挖洞，彈珠滾動不會太快，很適合這種遊戲。另外一種是「鬥老虎仔」，又叫金絲貓，長得很像蜘蛛，好勇鬥狠，每個小朋友都會收藏幾隻，將帶刺的蘆兜葉剪下，摺成為牠們的家，大家相聚時就拿出互鬥，比打遊戲機好玩多了。

在那種沒有特別娛樂的年代，有收音機聽是超級大事，記得有一天父親從城裡回來，興匆匆地拿出一個收音機，接好天線，雖然收訊不太好，沙沙作響，不過從此以後晚餐就可以聽藍燈小說 ：雷克探案，日子過得充實多了。

我們雖然是從內地來的難民，但當地的圍頭村民對我們都相當友好。他們很團結，後來向政府爭取到權益，保留了數百年祖宗留存下來的文物宗祠，並開闢了供觀光 懐舊的文物徑。發現我們以前的仁記士多，竟然是在文物徑的中間點。我10歲便離開了屏山，全家搬到九龍，後來更移民到了美國 ，只能算是屏山過客，但我內心卻視為故鄕。漫步文物徑，重溫舊時夢的願望，正在與日俱增。