上回提到，兒子自從看日本 動漫多了，竟然對日語產生興趣，欲自學日文的發音。幾個星期後，他說︰「考考我吧，你寫任何日文字，我都可以把它讀出來。」

他說得神奇，我在手機用日文輸入法隨便打一些「五十音」字母 ，例如「あ、か、を、つ」等，他竟然能一一讀出來，準確無誤。平時他只留意罵人的粗話，這些基本字母到底從何處學來呢？

「其實是聽歌學的，YouTube 的MV有日本文字，旁註英文發音，我一邊聽歌一邊學字母，就全部都學懂了。」

說得神奇，於是我拿出毛筆、墨水、舊報紙，一邊口講日文平假名「五十音」，一邊要他用毛筆寫出來，順便練字，他竟然絕大部分都寫得到，只有幾個流行曲少用的字母不懂得寫。

寫完五十音，再考他常見的漢字，舉一些普通詞語，例如「大丈夫」（だいじょうぶ）、「元気」（げんき）、「有難う」（ありがとう），他竟然全都可以正確把發音拼出來。

我問︰「你聽甚麼歌，竟然學到日文字母？」

他笑說︰「你聽過米津玄師嗎？」然後打開YouTube，向我介紹這位日本當紅創作歌手，其名曲《Flamingo》、《Loser》點擊率逾億，十分誇張。