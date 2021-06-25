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台本土確診增76例、5死 確診降回雙位數

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〈會笑媽媽〉鄧藹霖

七叔的死訊傳來，家人不禁黯然神傷，唯獨她一臉亢奮。她曾花了一輩子時間來詛咒這個人，這日子終於降臨，他死了，她卻心情矛盾。這麼容易就死了，未免太便宜了吧，她想。

其實他死得絕不容易，因為患了多年嚴重糖尿病，一隻眼盲了、一條腿於兩年前也切除了，臨終前多年都在療養院裡孤獨度過，聽說他的家人甚少探訪。

縱使是一生風光、德高望重的人，當走到苟延殘喘的階段，都彷彿被世界提早給遺忘了。

她卻從來沒有忘記他，她曾竭盡所能去忘記這個人，但他那一臉得意猥瑣的神情，卻經常像鬼魂般竄出來嚇她，令她於午夜驚醒。「好呀，你咪去講囉，你睇吓佢哋信你，或係信我？」他仰起頭咕咕聲笑起來，十足像一隻豺狼。

他看得準、說得對，果然沒有人相信她。

爸爸聽後狠狠甩她耳光：「咁嘅大話，你都講得出。」媽媽就更萌塞：「七叔免費幫你補習，你自己唔努力，仲去誣衊佢？呢啲事傳出去會破壞家族和諧㗎，你以後咪再亂噏呀。」

從八歲開始一直啞忍至十三歲，她長期浸淫在恐懼與盛怒之中，世上沒有人相信她，心靈之門荒涼空虛，她曾𠝹手、曾離家出走、曾吸毒，她的人生給毁了。而那隻惡魔卻撈得風生水起，這個世界公平嗎？

「哈哈，咁嘅惡魔，睇怕第十八層地獄都拒收。」「乜你張嘴咁毒？」「毒得過你哋送自己個女俾人搞？」她隱約聽見父母在一角說：「佢又食藥食上腦啦。」

有些父母就是選擇永不相信自己的孩子，天曉得他們的腦袋是如何構造的。

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