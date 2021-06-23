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外戚與宦官

〈六合飛翔〉岑逸飛

東漢之亡，在於宦官和外戚的鬥爭升級。外戚干政，皇帝為制衡外戚，找來宦官相助。而東漢外戚之亂，始於漢安帝南遊途中病死，當時閻皇后及其兄長閻顯害怕京師大臣立濟陰王劉保為皇，秘不發喪，趕回洛陽由閻皇后親自臨朝，立幼兒劉懿為皇，自己則做皇太后，閻顯執掌了大權，主宰朝政。

但過了幾個月，劉懿便病死，由中常侍孫程秘密聯絡十個宦官，在一個晚上突然發動政變，立11歲的劉保為皇，是為漢順帝。接著，孫程將閻顯兄弟全部處死，把閻太后軟禁，並將19個宦官封侯，讓東漢政權又從外戚轉到宦官手中。

到漢順帝18歲時，冊封貴人梁氏為后，梁皇后父親梁商做了大將軍，兄長梁冀也當了官。漢順帝死後，梁皇后晉升為皇太后，立年僅兩歲的劉炳為漢沖帝，在位數月已傳聞被梁冀毒死，死後梁太后和梁冀為主宰朝政，立漢章帝曾孫，年僅八歲的劉纘為漢質帝，但在位不到一年，又再被梁冀毒死。

順帶一提，古人遇大事例必占卜。當年漢順帝娶梁氏為后，所卜之卦是「遇坤之比」，即占得坤卦，六五為變爻，變為比卦。坤卦六五爻辭是「黃裳元吉」，是皇后卦，比卦卦辭，則是「吉，原筮，元永貞，無咎。不寧方來，後夫凶。」當年解卦者捨棄「後夫凶」的判辭，認為是吉祥。

直至清代易占家毛奇齡，才指出「遇坤之比」，字字珠璣，由坤卦六五，變為比卦九五，象徵皇后想做皇帝，而比卦互卦是剥卦，上三爻的艮卦象徵宦官，剥卦綜卦是復卦，下三爻震卦象徵長兄，將歷史經過都道出了。

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