《這個正義朋友面善又友善，因此批准馬匹一周跑兩天……》鄧公英明，恩准回歸後「馬照跑」，確是功德無量，蓋港人特別是男士，無論達官貴人，或草野小民，馬迷者比比皆是，正所謂大有大玩，投注成千上萬者有之，細有細玩，刀仔鋸大樹者亦有之，豐儉由人。君不見，逢跑馬日，場內場外，超過101間投注站，人頭湧湧，歡聲雷動，宛若嘉年華，2019至2020年度投注額竟達2187億港元，如此賽馬文化，世界絕無僅有。

香港 賽馬，始於1846年，迄今已有175年歷史，在上世紀四、五十年代，香港未有馬會，採取買馬標的形式投注，馬標就是像一張鈔票一樣，上印號碼，通街有代理發售，每張一元，分為每年兩次，獎金最高百萬的「大馬標」，和每月一次，獎金最高達十萬的「小搖彩」兩種，由比賽得獎的馬匹號碼，結合隨機搖選號碼決定得獎號，並分頭二三等和入圍 獎，經70年的進化，成為現在的直接投注形式。

賽馬是運動、娛樂、賭博三者兼備的活動，一匹馬能否勝出，原因十分複雜，這和馬匹的血統、先輩的戰績、年齡、出賽紀錄、場地、天候、時間、排位、負重，以及健康、騎師乃至脾氣、情緒、臨戰狀態等等息息相關，所以可能今次拔頭籌而下次包尾，反之亦然。資深馬迷，反覆研究，亦可能跌破 眼鏡，因此有「職業馬報」、「專業馬報」等提供詳盡資料，供馬迷們「刨」馬經。還有董驃、黃毓民等評馬人在電視和電台講解，並提供「貼士」（可能獲勝馬名），至於是否可靠，那就見仁見智了。

上世紀的後20多年，是我在香港職場的最後時期，由於工作需要，一年中大半年出差到下屬單位及客戶作技術培訓，對賽馬雖感興趣，卻沒資格稱馬迷，碰上電視轉播賽事就看一下，偶爾也盲頭烏蠅，小注怡情，一百幾十碰碰運氣，輸贏都得個笑字。我記得當年有曾贏國際賽的「原居民」、「靚蝦王」等馬王，而冠軍騎師則不是韋達，就是告東尼。名練馬師則有簡炳墀、告大力等等。

賽馬給香港人帶來很多歡樂，但是迷得過分，也產生了少數病態賭徒，九八年夏，一個周三賽馬夜，下班後死黨兼同事倉務鄧主任請我到大圍他家晩飯，兼看賽馬轉播，住他家隔壁的老人陳伯是迷中之迷，那晚陳伯極其走運，第七場中了三重彩，派3萬多元，投注站給他支票 ，他不要，非要現金，被壞人看見尾隨，就在他回家三百多米的路上，一磚頭敲他腦袋，把他的彩金搶去了，你猜陳伯怎麽辦？他一不去包紥傷口，二不報警，三不敢追賊，而是用手按住鮮血淋漓的腦袋，回轉身急向投注站跑，原來他要趕著回去投注第九場心水馬，買了才去包傷口，結果最後一場也讓他贏回2000元，我們笑他「堤外損失堤內補」，其癡迷程度可見一斑。

另外一個更慘，那是我公司修理部的小青年，才出師成技工不到兩年，就因瘋狂睹馬，借大耳窿錢（高利貸），給黑社會追數無力償還，只好跳樓自殺，一條活鮮鮮的生命，就此完結了！真是世事不可極，極則天忌之，做人切勿走極端啊！