現代人的國學，及不上古人給幼童啟蒙的標準。他們所讀的私塾，即廣東人俗稱的「卜卜齋」，其教材如《三字經》、《百家姓》、《千字文》、《弟子規》、《幼學瓊林》、《增廣賢文》和《鑒略》等，已將國學的基本知識，向幼童灌輸。雖說「卜卜齋」教法特點，是囫圇吞棗地背誦，但其教材有韻律和句子短，加上兒童記憶力強，背誦並不困難，有助日後吸收。

以其中一本《鑒略》為例，便是一本簡明的中國 通史，從三皇五帝一直講到明朝。例如說到東漢，一開始便說「東漢光武興，師用嚴子陵」，有此歷史知識，也許會如筆者一樣，往浙江旅遊時，也要安排去桐廬的富春江，參觀嚴子陵釣台。再看東漢歷史，自光武中興後，轉捩點是外戚之亂，繼而宦官專權，《鑒略》用四句詩形容：「孝順皇帝立，即位賴孫程，内宦專權柄，封侯十九人。」

如今問香港 一般年輕人，詩句提及的「孫程」是何人？「封侯十九人」指的又是什麼？恐怕也茫然不知，特別是中學中史科不受重視，年輕人對中國歷史的認識，已及不上昔日幼童了。

東漢自漢順帝即位後的外戚之亂，梁冀掌權，其中一連串事故，在《鑒略》也有扼要描述：「孝沖皇帝立，二歲坐龍廷，在位閱三月，受毒致頽齡。孝質皇帝立，章帝之曾孫。暴性聰明，以言觸梁冀，進毒喪其身。」這裡已可看出，東漢的問題，原因之一，是皇帝的幼齡化，導致皇權統治失去威信力。主少國疑，特別是嬰少兒時期上位的皇帝，作為傀儡，依附於外戚生存。