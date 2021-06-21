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兩種不會考慮的倫敦樓房

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

倫敦有兩種樓房，是我絕對沒興趣居住的，一種是位於Lower Ground Floor（LGF），另一種是Mews。

LGF即是馬路地平線以下的一層，通常是從地面走下階梯的單位。很久以前那可能是獨立屋的地牢，但時移世易，不少三層的獨立屋都被劏成每層一個獨立單位出售。

LGF位於馬路之下，空氣自然渾濁，光線亦難以充足。不過，價錢不僅較為便宜，很多LGF單位都會相連一個私人花園，所以仍不乏捧場客。但要有足夠的心理準備，倫敦的後花園隨時會出現三種不受歡迎的訪客，一是老鼠、二是狐狸、三是小偷，幾乎每天都聽到有人停放花園的單車被偷走。

倫敦有不少Mews Houses，有些更是全新建成的新樓房，室內設計時尚優雅，相當吸引人，但何解我會不作考慮？那是因為這類Mews的位置都給我怪兮兮的感覺。

曾到訪過一間Mews，來回走了數次都找不著入口，原來是位於一道不顯眼的木門背後。有Mews位於兩幢樓房的中間，沒有獨立入口，要靠繞過隔鄰樓房的車道進入。更曾經見過一間Mews獨立屋，是建於私人停車場的一角落，極之古怪。Mews大多位於暗角處，大門鬼鬼祟祟的，毋須諳風水命理，都會覺得不太開揚稱心吧。

Mews的原址，其實是很久以前富裕人家的馬廄，是供給馬匹和工人居住的。怎會料到今天會住滿了城市人，價值亦不菲。

倫敦

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