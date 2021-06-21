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講好自己的故事

〈每日驚艷〉張宏

人人都有煩惱，人人都覺得難以解決。可是，人生真的那麼多死結嗎？美國知名心理學家兼作家Lori Gottlieb有一個非一般的理論，就是「想走出困局，先講好你自己的故事」。

她是暢銷作家兼心理學家，每天收到無數詢問。詢問者可能有感情問題、家庭問題、工作問題，皆處於困局，而且覺得問題不可能改變。

Gottlieb說，假設你面對感情困擾，這個「困局」未必真的不可改變︰「所有人講述自己的故事時，都滲入了既定立場，如果其他人講同一件事，劇情可能截然相反。」

很多人當局者迷，看不到兩個心魔︰一、「以為」受家庭、工作、社會壓力等束縛，沒有其他選擇；二、希望其他人改變，而非自己主動改變，打開困局。

「選擇與責任同在，如果不承擔責任作出改變，等於壓縮了選擇的自由。」她說，感情問題未必有一刀切的解決方法，但可以拋開既有想法和習慣，讓自己有如空白一頁，重新「編輯」自己的故事。想像一下，這如果是其他人的故事，會如何發展？

她的智慧是，嘗試改變自己，沒有想像中那麼可怕，每當遇到困難，與其告訴自己「我什都做不到」，不如告訴自己「換一個方法試試吧」。向自己講好自己的故事，就是走出困局的第一步。

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