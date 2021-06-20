當年作為一個窮學生，對於學校附近所有的娛樂場所都瞭如指掌，特別是平價或有學生優惠的，更是我們必到之選。

學生時代不但對電影 有濃厚興趣，對看電影這門娛樂滿腔熱誠。可是戲院的服務蒸蒸日上，一張戲飛的價錢不單包括了播放電影的成本，更包含許多額外的服務，例如雪櫃搬冰冷的冷氣、 皇帝級享受的椅子、多層商場的租金 ……，讓每一次享受電影的成本變得越來越昂貴，我的電影夢也越來越遙不可及。

即使世界看似沒有希望，上天總會為你留下一扇窗，而九龍灣淘大的影藝戲院，就是窮學生的一扇窗。那兒的裝潢相比起商場內的摩登高級戲院，可說十分簡陋，但相比起七十年代遺留下來的傳統戲院，又是嶄新前衛。

影藝戲院只有三個影院，每個影院分別提供約200個坐位。戲院門口有個帶復古風味的玻璃櫥窗售票處，周圍貼滿電影海報及放滿宣傳橫額。影院是密麻麻的椅子，不能說是最舒服的座位，但坐兩個小時還是可以的。最緊要當然是一張戲飛的價錢，是其他影院的一半，幾十蚊就可以欣賞到大電影，就是用高級戲院的早場優惠票價，買到下午放學時間的電影飛。

罕有地沒有芳香撲鼻的爆谷味，因為小食部通常都空寥寥沒有開門，但碰巧有做生意，就走運了。戲院的小食特別好味，爆谷汽水，芝士撈麵，燒賣魚蛋，熱狗粟米，什麼都有，影藝戲院的不同，在於比其他戲院便宜得多，學生哥吃也吃得盡興。

而且戲院離學校不到15分鐘車程，放學後和朋友夾錢飛的到影藝戲院，看完一齣電影出來，天還是亮的，那個點回家也不怕被家人囉嗦。而影藝戲飛的價錢加上飛的成本，比到其他戲院的票價還要低。影藝戲院又怎能不成為窮學生們的最佳之選。

可是2018年九龍灣淘大的影藝戲院結業了，少了一個便宜實惠的學生娛樂場所，真可惜。

2020年，即結業後兩年，影藝戲院捲土重來，在九龍城廣場重開。票價依舊貼地，新戲院設計更有空間感和時尚感，真令人興奮。

看來這次，終於可以睇平價鬼片，以前怕影藝戲院的復古味，沒有膽到戲院看鬼片，這回沒有藉口了。