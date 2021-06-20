在倫敦 期間，我會偶爾乘坐94號巴士。

享受完倫敦市中心的購物樂，可於Regent Street走上94號巴士，施施然跑到上層，找個窗口位置欣賞風景，大概40分鐘後，就會到達倫敦西的家去。

94號巴士會途經心臟購物區牛津街、風景優美的海德公園、憑電影 而聲名大噪的Notting Hill，和傳聞不少息影藝人喜歡聚居的Holland Park。

我曾在94號巴士偶遇Boy George ，那是三年前的一個黃昏。料不到Boy George會如此貼地乘坐巴士，他神情自若地坐下來，我則心如小鹿亂撞。忍不住偷望坐於不遠的他，臉上依然是化了招牌濃妝，精神不俗，但體態明顯是發福了不少。他於80年代是名副其實的巨星，Culture Club的流行曲天天播，當年是美艷得無懈可擊。

今天赫然在電視看見Boy George接受訪問，原來他即將慶祝60歲生日。眼前的他，明艷如昔，足足瘦了最少20磅，看上去年輕了。這把年紀減肥絕不容易，他是肯定有無比堅毅決心。觀眾都紛紛稱讚他保養得宜，當問及他有什麼養顏祕訣時，他坦然說：「遠離酒精啦，應該幫到忙。」

我突然想起Matthew Perry，他跟Boy George是剛好相反，他明明只有51歲，很多男人這個年紀才特別魅力非凡，可惜他卻看似60多歲，憔悴不堪，看得我們《Friends》迷心痛不已，是酒精和毒品 毁了我們可愛的Chandler呀。