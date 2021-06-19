新冠病毒疫情 第四波終於結束，雖然社交限聚措施依然未有鬆懈，但市面回復生氣；畢竟大家屈在家中已超過一年多，實在需要出外走走鬆口氣。

西九文化區戲曲中心正在上演《香江號》，由青年同行基金主辦，粵劇紅伶龍貫天及衛駿輝擔綱演出，但以舞台劇 手法演繹；劇中揉合多首本地粵語流行金曲配上古詞，還加上弦樂獨奏，對於不太懂得欣賞粵劇的我，頓時變得十分容易投入。

劇名《香江號》明顯是關於香港 的故事，故事由上世紀40年代延伸至2021年，是跨越時空的創作；講的是一場發生在50年代的瘟疫，由於未有治療方法，人心惶惶，有前線醫生以大無畏精神走入疫區，希望研發疫苗破解困局，但最後染疫身亡。劇中男女主角堅持信念，在逆境中互相扶持，終於走出陰霾。

這是一套勵志故事，寓意香港歷經考驗，但只要抱持堅毅不屈的精神、同心協力，必可戰勝逆境，繼續揚帆出海。雖然是老生常談的情節，但此時此刻在疫情下，別有一番體會。

這場結合傳統戲曲和現代舞台劇，配上影音科技效果，兩個多小時的劇目，沒有冷場，為枯燥的生活加添一些色彩。在戲曲中心觀看粵劇，還可以學習英文翻譯，欣賞優美的詞彙。