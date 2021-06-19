前陣子在友人家裡住了一個月，幫忙照顧剛分娩的媽媽和嬰兒。正值忙碌之際，收到自稱是加拿大 郵遞的電郵，說有一個包裹未能成功送到我的家。真倒楣，天天坐在家時，包裹不來；剛剛不在家，包裹就來了，世事總是如此錯配。

電郵內容清楚指示，我要另約送包裹的日期，我倒是太忙而擱下來，反正包裹傳送會有三次機會，若仍不成功，送遞公司會將一張卡放進我的信箱裡，指示我該到什麼地點自行拿取。

心裡是暖暖的，在加拿大的好友真窩心，疫情 中也沒有忘記我，今次是誰給我寄來驚喜呢？

一個月後回到家，真奇怪，信箱竟然沒有任何自取郵包的通知，難道正如電郵所說，包裹有可能已送回寄件人？浪費了加拿大友人的好意，心裡滿是歉意。

如是者，幾乎每隔數天就收到同一款電郵，內容都是說郵包未能成功送上，需要我重新確認地址。我天天一屁股坐在梳化上，根本就從來都沒有人送包裹來，要求我重新寫上地址？你估我當真是傻了嗎？

再仔細端詳，內容只有我的電郵地址，其他什麼資料也沒有。英文文法更是亂七八糟的，「……fail to delivery your parcel」，「deliver」寫成了「delivery」。而最令我噗嗤大笑的，是電郵最後的一句「Thank you」竟然寫成了「Tank you」。假如我當真是寫上了自己的地址，後果真不堪設想啊。這個充斥著騙徒的年代，稍不留神都會不幸中招呢。