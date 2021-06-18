在愛爾蘭都柏林的郵政總局門外，有一名女童在徘徊，她神情緊張，不斷咬著手指。警察 把她帶返警署調查，但女童自始至終不發一言，令調查陷入僵局。期間，女童示意自己14歲，警方循著偷運人蛇的方向調查，但耗盡人力物力，仍苦無結果。

在加拿大 卡加利有一名同樣自稱14歲的女童，神情緊張，不斷咬手指。她告知路人，自己是從綁匪手中逃脫出來的，急需援助。

在澳洲 有一個家庭報警，稱保母把4歲和10個月大的幼兒帶到公園去野餐，後來卻不知所終，警察最終在距離家居120里以外的地方找回他們。年輕保母自稱18歲，被捕時不停在咬手指。

十多個不同的名字和身分，其實都是屬於同一個人，她今年已經32歲，過去10年，不斷遊走於愛爾蘭、加拿大和澳洲犯事。因為她身形纖巧，說話聲線微弱，加上咬手指的稚嫩身體語言，讓她輕易瞞天過海，不少人被她騙倒，付出的同情心被她無情踐踏。

我看這段新聞時，不禁背後一陣發涼，這不是跟曾看過的一部電影情節如出一轍嗎？一對善心夫婦收養了一名女童，後來才發現她其實是30多歲的成年人，最終搞到這個家庭雞毛鴨血。

這人犯案的目的成謎，沒有證據顯示她是為了錢，那她究竟是為了滿足甚麼病態心理？心理學家判斷她是患了Pseudologia Fantastica（幻謊），患者會持續性說謊話惹人同情。

難以判斷的，是這類患者該送去監獄，還是精神病院？