大阪柏屋是一間近40年歷史的懷石料理名店，2016年來港開業，一時風頭無兩，食客要多個月前預約，才得一嘗正宗懷石風味，品質與服務都是上乘，理所當然連續5年得米其林二星的榮譽。

但在今年6月推出了告別菜單，一般人會認為結業是受疫情 影響，這個解釋適用在「UA戲院」、「大眾書店」、「 許留山」等，這些店鋪的客源以普羅大眾為主，而懷石名店只屬於上流社會的口味，沒有幾個老百姓可以花費數千元換一餐的回憶，這個階層人士，即使疫情再嚴峻，也無損他們的富貴逼人。

事實上，柏屋開業時的裝修費用不少，只用上5年就選擇退場，大概疫情只是一個引子。

懷石料理源於日本 茶道，追求季節感、食物和器物的美感等，日本人把這些理念融入日常生活，春天的櫻鯛、夏天的香魚、秋天的秋刀魚還有肥美的藍鰭吞拿在冬天帶來滋味，這種按季節選擇食材的稱為「旬之味」。一般餐廳也會以不同的季節元素營造氣氛，山茶、睡蓮、芙蓉、水仙是最常見的四季代表花飾，可以說日本人自少就栽培出一分對氣候的審美觀。

但是香港 人缺乏季節感，縱使是烈日當空，也常見一大群學生穿起羊毛冷衫，火鍋店在盛夏照舊門庭若巿，在這種氛圍下成長的人，難以理解懷石料理所追求的感悟。

以柏屋告別菜單作例子，我們習慣以主食材的價格去衡量整個宴席的質素，第三道菜是造身，即我們稱的刺身，香港人期望會是肥美的拖羅，但夏天吞拿剛產卵，難言美味，柏屋用的是當季的鱧魚，這魚的價值在於要經過高技巧的去骨功夫，以極幼細的刀工將小刺切碎，入口才能品嘗魚的鮮甜。

但說到底，鱧魚即是我們做魚旦的九棍魚，雖然產地不同，但品種類近，就算刀功如何厲害，也實在不易吸引香港人的垂青。

然後再看另一道懷石的主角「御椀」，就是高湯的料理，也是被認為品嘗到日本料理的精髓所在。這道菜要用五官去體會，那漆器做的御椀，花紋圖案透露出日本美學，當打開御椀的瞬間，會感受到鰹節的香氣和季節感。裡頭的主湯料叫椀種，柏屋用的是文蛤蒸和藜麥葛豆腐，文蛤是當季食材，再用葛粉勾芡帶來了濃郁的滋味。

還有最重要的是萃取高湯，昆布加上柴魚香菇等材料，產生了強勁的鮮味，不過又有多少香港人會認識日本美感，說到底就是碗很鮮甜的湯，但偏偏這才是懷石的核心，廚師花盡心思掌控時間才得出的美味。

懷石料理強調整個餐飲上的體驗，但這種文化體驗得日本人才有共鳴，雖然香港人熱中到日本旅行，但都是以「吃喝玩樂」為主，沒多少人願意花心思去深究當地的傳統文化，所以懷石料理在香港難得知音，柏屋的離場不是疫情問題，而是文化差異和互不理解的結果。