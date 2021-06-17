佛家講的六根六塵六識，六根屬生理學，六塵屬物理學，六識屬心理學，三者合稱十八界，相互為用。六塵與六識要靠六根作媒介，六塵與六根要靠六識的判別才有價值，六根與六識要有六塵的反映方有功效。打個比喻，如果六根是鏡子，六塵是鏡子所照影像，六識則是判別鏡中所照影像的人。

六根六塵六識，與藝術創作關係密切。究竟什麼是藝術？藝術就是反映六根對六境心中感識的手法。藝術創作是讓創作者的六根，對六境在心中的感識通過藝術的手法，用藝術作品的形式來表現。

各種各樣的藝術許多時是六根並用，又從何而說六根清淨？事實上，凡是貪逐於物境的受用，總是六根不淨，不論看的、聽的、嗅的、吃的、穿的、玩的、用的，只要貪取不捨，就是六根不淨。一般凡夫，只能在戒律保護之下，勉強守住六根，清淨二字更談不上。但若能從藝術創作反思六根，也不失是修行的入門。

事實上，修行法門很多，各有偏重：有重信願，有重智慧，有重慈悲，有重禪定。而基本上，修行包括身、口、意的整體淨化，對一個入門者來說，修行方式的抉擇很重要，視乎各人的的專長、喜好作考量。

如果以港人心思混亂的情況來看，以心為主的修行，會力不從心；如果以境為主的色、聲、香、味、觸、法這六塵為主，則港人普遍染著塵境，無力超離。不若以六根入門，外易離境，即心力放在根與境的區分，內可觀心，即隨著六根溯及心識，不必有深定也可身心安定，不必有深慧也可觀察到根、境、識的依存緣起了。