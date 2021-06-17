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1張圖看疫情：全美54.8%成人 完全接種疫苗

台本土確診增175例、19死 新竹增10例長照機構染疫

聊天群組雞啄唔斷

〈亦莊亦閒〉莊偉茵

今年中學畢業40年，幾個熱心同學自發組織工作小組，希望在疫情穩定下，可以在11月校友日舉辦一次世紀派對，讓大家可以碰頭重溫當年學校生活的點滴。

第一件事就是尋人，全球搜尋同學的所在地，透過各人的努力成立WhatsApp群組，短短幾日已募集超過100多個同學加入群組。好多同學失聯多年，所以大家都十分雀躍，高峰期每日的短訊超過200條，亦因此令少數同學離群避靜。

離校眨眼40年，大家各自在職場中打拼，足跡遍布世界各地，美加澳歐及東南亞，名副其實五湖四海。有人已退休，享受生活新章；有些正在計畫退休，尋找新興趣，鑽研咖啡、烹調美食、務農種花；有人更已經升格祖父母，弄孫為樂……總之各自各精采。

在群內的討論，詞鋒尖銳，真心覺得各位同學博學多才，腦轉數又高，我自愧不如。

要營運這種大平台，有賴群中少數熱心分子，每天找出不同話題，你一言我一語，互扯貓尾吹吹水，又不時從櫃桶底找出學校活動照片，在黑白或發黃的照片中尋找自己的身影。有同學將畢業同學錄數碼化，放在群內分享。更佩服擁有超強記憶的同學，不停分享當年課堂中的人和事。真心感謝他們的努力為群組保溫，任重道遠。

疫情令本來已經好沉重的生活，變得壓力更大，大家宅在家中多時，都熱切期待年底前可以放寬各項限制措施，讓大家聚首一堂。

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