幼時，抵港後居住在大埔道近北河街附近，入讀鄰近的一間小學。

升三年級暑假時，為了省租，遷往大坑東的木屋區。我不喜歡附近那所小學，藉口比較學校環境，並拿報名表和招生 簡單，遊遍了整個區域。很喜歡離新居稍遠的培華學校，因為校內有樹木、有操場，校旁還有地方可以踢球，我以該校學費最便宜為理由，願意走遠一點，建議父母讓我轉讀該校。

我頑皮，但不打架、不欺負女生，何況班上有校長的千金，天大的膽子都不敢有霸凌行為；只是偶然會向女生開玩笑，惹她們發嬌嗔、發笑而已；例如：把一首土風舞歌曲：「Put your little foot」，胡亂配詞，小息經過她們旁邊時，唱著「行過搣兩搣、行過搣兩搣，like that！」然後在她書枱上空作狀、扮鬼臉，或搣自己；小息回來，可能作狀唱「行過摸兩摸，行過摸兩摸，like that！」

天天陪我遊戲的同座好友司徒華，有時也推波助瀾。很不幸，三年級的端午節 假日，他因戱水溺斃。復課那天，班導師梁老師宣布噩耗，我涙如泉湧。梁老師藉機勸誡同學：「勤有功，戱無益！人生苦短，愛惜光陰！專心讀書、努力上進！……」在我聴來，他是在訓導我這個不知自愛的頑皮小子。感謝恩師不斷引導！讓我逐漸戒除了輕浮、頑皮的行為，也專心向學，成績大有進步。

可惜恩師在升上五年級時離校，聽說轉教一間新的津貼學校。原來他晚上修讀政府的師訓班課程，獲得了甲級教師資格，作了我們努力上進的好榜樣！

我的溺水好友真的名叫「司徒華」。真巧，班上還有兩位男生和香港名人同名同姓：一位也叫民運領袖的姓名，不過年紀、外表有很大落差：我的同學穿得筆挺，經常剪髮，髪如其人，真可謂一絲不苟。我學習謹言慎行，就是以他為榜樣。另一位卻和日後一位著名時裝設計師同名同姓，(不知是否是同一人？)他是副班長，他和常考第一的班長，都是我求學、學做人、做事的榜樣。

沒想到在五年級暑假前一個月的周末，因連日暴雨 ，學校的泥地操場和山坡一起滑坡，山泥不幸掩埋了坡下的木屋。政府為了學生安全，封鎖學校。同學們只好分道揚鑣。

分別已60多年了，但難忘師友情。老師的訓言、同窗的榜樣、情誼，以及一起唱歌、遊戲、踢球帶來的喜樂，更是夢寐難忘。