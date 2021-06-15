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難忘香港電影歌曲

〈香江往事〉江旭

我小學時代，那時港片充斥台灣各大影院，電影主題曲、插曲又夜以繼日的在街頭巷尾播放著，耳濡目染後，我們這些孩子們也都能哼唱一二。家對門的秋芳，體格嬌小，聲音甜美；我則高瘦，音色中等，暇時我們合作對唱，我扮男聲配合她，我們常唱的有：「月下對口」、「踏車小調」、「野丫頭」等等。偶爾也參加其他愛唱歌的大姐姐們辦的月光晚會，歌迷們依序上台獻唱，比我們年幼的弟妹們則權充觀眾自帶小凳在台下捧場。

高一那年，「梁山伯與祝英台」一片席捲台灣，我們班上沉靜好學的學霸少美，竟然看了六遍之多仍意猶未盡，買了許多凌波、樂蒂劇照與班友們分享，成了忠實波迷。隔壁班自幼受過舞蹈訓練的海蒂，於班會結束後在班友們鼓噪下，上台模仿凌波「訪英台」的那一段，唱作俱佳表演得唯妙唯肖，令下課路過的我們，也忍不住駐足貼窗一飽眼福。

在沒有電視的年代，周末最佳的享受就是去看電影，李麗華、林黛、樂蒂、葛蘭、尤敏、嚴俊、趙雷、張楊、雷震都是炙手可熱的大明星，我喜歡看他們的影片，演技派演員如王引、洪波等也很吸引我的目光。

姚莉、崔萍、顧媚是我偏愛的歌星。30多年前有兩個令我難忘的回憶，一是我在美國加州奧克蘭中國超市，巧遇張楊，他依然瀟洒英俊，我盯著他悄聲驚呼：「張楊！」他很有風度的含笑點頭，繼而迅速離去。回家後，我難忍興奮之情告訴小我15歲的小妹，她平靜無奇的望著我說：「誰是張楊？」

另外一次是在台北老爺大酒店的電梯裡，我遇到了田青，他雖然常當配角，但恰如其分演繹劇情，仍然可圈可點，他也青春常駐，和藹可親。

如今自己已屆老邁之年，過去看的香港電影主題曲、插曲常在耳邊響起，例如「空中小姐」的「廟院鐘聲 」、「那個不多情」的「一個蓮蓬」成了我當年的洗澡歌；「江山美人」的「戲鳳」、「扮皇帝」是我和友人公開活動的表演節目之一。

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