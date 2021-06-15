疫情中身在加拿大為教會奉獻的表哥傳來一段優美動人的聖詩，這首名為「在花園裡」的歌曲，竟然是首初中時音樂老師黃飛然敎授過唱過的，好熟悉和優美旋律，歌詞大都忘了，但開頭幾句和結尾都牢牢記得。

時為1950年就讀澳門 培正中學初一，音樂老師是黃飛然，卷曲髪型，不凡相貌，優雅風度，磁性的聲音，課餘他熱愛運動，是學校教師籃球隊主力，場上生龍活虎，與拍檔前鋒數學敎師鄺乃良及英文教師「蛇佬」（佘綿生）穿挿敵陣頻頻得分。自問我是個缺乏音樂天賦五音不全之人，當時對音樂老師印象僅停留於此。直到今天上網查看資料，才驚覺少年的我竟然有個如此不平凡的音樂老師。

1952年筆者離開澳門，以後十多年居住在與港澳間斷的地方，缺乏資訊，像個沒有甘泉的荒漠。回港後為生活為家庭，當時是只有過去但不知未來的孤舟，也顧不得與舊日師友聯絡。

移民北美20多年，兒女成家，進入祖父輩生涯，回憶追憶是必然之事，有機會回港澳看望故地舊友。老師中多已歸天家，更激起懷情舊緒。

黃飛然老師當年以一首「靑春舞曲」在上海唱紅，陳歌辛譜曲，李厚襄填詞，均是藝界殿堂級人馬，此曲大受唱片業、歌壇和娛樂界重視，黃飛然成為現代中國第一位令爵士音樂揉合民歌成時代流行曲男中音歌手。四十年代末黃飛然老師南來受聘澳門培正中學，作育英才，從事音樂教育 工作。後轉往香港 任教育司署音樂視學官，負責在香港學校音樂教育推廣工作，指導學校組織學生合唱團，讓青年男女有機合接觸音樂藝術，接受美學的薰陶。工作之餘還是香港管弦樂團首席大提琴手，香港合唱團指揮，為電影唱主題曲，還與顧媚和韋秀嫻合唱灌錄唱片。七十年代他移民加拿大，組織當地合唱團和詩歌班，親任指揮，活躍溫哥華人音樂界和宗教界，成為加拿大華人圈子裡最有影響力的音樂家和敎會宣道者，2013年以90多高齡辭世。

日本名牌鋼琴廠有句名言：「學音樂的孩子不會變壞」，黃飛然老師就以自己行動去證明此言非虛。

黃飛然兄長黃飛立也是個音樂大師，曾在美國耶魯大學音樂院指揮大師手下深造，回國後出任中央音樂學院敎授，中央樂團首席指揮，親自指揮過奧塞羅、白毛女和天鵝湖等大型歌劇。一門兩傑，同是上海聖約翰大學畢業生，昆仲二人同樣是中華樂壇頂尖的人物。

借用「青春舞曲」的首兩句歌詞結束拙文：「太陽下山明早依舊爬上來，花兒謝了明年還是一樣的開」。青春會逝去，重要的是想方設法把青春找回來。