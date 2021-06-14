一個角色的創造，演員與導演 在排練時會慢慢建立起來，其性格、節奏、能量、外觀等等，都會在排練中嘗試再嘗試，直到大家都有所共識，才會放上舞台演出。但在上舞台之前，除了穿上指定的戲服外，還要化粧及整理髮型，這樣演員才能充滿自信地踏上舞台，成為一個完整的角色。

說到整體演出，化粧師也可以起到關鍵作用，不是說化粧師如何鬼斧神工地化腐朽為神奇，而是如何令演員的信心提升。在「再遇‧瑪麗皇后」的拍攝中，由於每天早上8時便要化粧，基本上早上6時便得起床，晚上又拍攝到11時，休息時間不夠，面容及皮膚自是有點失色，每天化粧前，化粧師都會幫演員敷一個補水面膜，再為演員穴位按摩去水腫，協助演員能有最佳狀態演出。

過程當中，演員可徹底地休息，讓身心都得到照顧，即使沒有真正解決外觀問題，但起碼心靈得到滿足和安慰，的確有起死回生的作用。演員感到力量充沛，又可以全力以赴去演出。

完成一天的拍攝工作，當演員筋疲力竭的時候，化粧師又幫忙按摩及刮痧，甚至腳底按摩，紓緩演員疲憊的身軀，翌日又可再戰江湖。

能遇上一個好的化粧師，除了化一個適當的粧容外，能照顧到演員的身心，實在是額外的力量，也是演員的額外福氣。