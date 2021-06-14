我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美54.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增185例、15死 陳時中：疫情往好的方向發展

化粧師與演員關係

〈藝行者〉陳文剛

一個角色的創造，演員與導演在排練時會慢慢建立起來，其性格、節奏、能量、外觀等等，都會在排練中嘗試再嘗試，直到大家都有所共識，才會放上舞台演出。但在上舞台之前，除了穿上指定的戲服外，還要化粧及整理髮型，這樣演員才能充滿自信地踏上舞台，成為一個完整的角色。

說到整體演出，化粧師也可以起到關鍵作用，不是說化粧師如何鬼斧神工地化腐朽為神奇，而是如何令演員的信心提升。在「再遇‧瑪麗皇后」的拍攝中，由於每天早上8時便要化粧，基本上早上6時便得起床，晚上又拍攝到11時，休息時間不夠，面容及皮膚自是有點失色，每天化粧前，化粧師都會幫演員敷一個補水面膜，再為演員穴位按摩去水腫，協助演員能有最佳狀態演出。

過程當中，演員可徹底地休息，讓身心都得到照顧，即使沒有真正解決外觀問題，但起碼心靈得到滿足和安慰，的確有起死回生的作用。演員感到力量充沛，又可以全力以赴去演出。

完成一天的拍攝工作，當演員筋疲力竭的時候，化粧師又幫忙按摩及刮痧，甚至腳底按摩，紓緩演員疲憊的身軀，翌日又可再戰江湖。

能遇上一個好的化粧師，除了化一個適當的粧容外，能照顧到演員的身心，實在是額外的力量，也是演員的額外福氣。

導演

上一則

粽香話端午

下一則

送您一束鬱金香

延伸閱讀

每天戴口罩讓肌膚出問題？3個保養重點學起來

每天戴口罩讓肌膚出問題？3個保養重點學起來
免化妝、不用勉強微笑 美國人打完疫苗仍戴口罩

免化妝、不用勉強微笑 美國人打完疫苗仍戴口罩
已打疫苗仍戴口罩 背後原因：免化妝、免微笑、藏身分

已打疫苗仍戴口罩 背後原因：免化妝、免微笑、藏身分
53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流

53歲女星不穿衣服辣照流出 網友：身材一流

熱門新聞

清乾隆御製洋彩雕瓷「有鳳來儀」轉心瓶，8日凌晨在北京保利春拍以2.65億元人民幣(約4144萬美元)拍出，刷新中國陶瓷的世界拍賣紀錄。(中新網)

清乾隆「有鳳來儀」轉心瓶逾4千萬美元成交 刷新紀錄

2021-06-08 16:25

疫下黃昏戀

2021-06-07 02:00

上海人的噱頭

2021-06-10 03:02
清大龍票：中華郵票的開端，1978年第一次發行。 中國國家郵票博物館收藏有一套，時價人民幣2100萬圓。上附是大龍票發行一百一十周年紀念郵票。（江陽生．圖片提供）

萬物盡在方寸間

2021-06-08 03:02

姊妹（下）

2021-06-06 03:02
泡茶的茶具。（本報系資料照片）

紅樓茶事

2021-06-07 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算

新屋牆壁後發現巨大密室 密州情侶：很划算
河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時

河南舞蹈節目「洛神」驚豔眾人 舞者水中泡26小時
「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓

「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓
名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周

名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周
彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打

彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打