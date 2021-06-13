佛、道的輪迴說法，西方人多不接受，也許西方人對人的尊嚴極為重視，他們無法想像投胎後會變成貓狗或蚊子，所以不管是上輩子或下輩子，始終總還是人。

但在佛教，投胎要計業力，今生做人可並不容易，要前世行十善，今生才能做人。難怪古德有云：「人身難得今已得，佛法難聞今已聞，此身不向今生度，更向何生度此身？」六道眾生，無量無邊，只看地上的螞蟻，已數之不盡，遑論可見的昆蟲、動物，飛鳥、魚鼈；不可見的餓鬼、地獄眾生等。

無論如何，輪迴是個重要卻又很難以相信的課題。一些自以為有科學頭腦的人，總認為輪迴之說落伍迂腐，嗤之以鼻。也有引述孔子說的「未知生，焉知死」，認為死後靈魂和現實生活距離很遙遠，對於死後何去何從無須給予太大的關懷。

不過輪迴觀也不能說全是無稽之談，因為世間一切現象都離不開輪迴循環之理，宇宙物理的運轉是輪迴。春夏秋冬四季的更遞、晝夜六時的交替，是時間的輪迴；東西南北方位的轉換，是空間的輪迴；以至風起雲湧，凝聚成雨，雨水被太陽蒸發成雲，雲又變雨，周而復始，也是輪迴。然則人生的生死變異有輪迴，有甚麼希奇？

若從人生的的意義來看，不信輪迴並不表示層次高超，反而顯出思慮膚淺，因為否定輪迴，等於局限一己生命，沒有過去，更沒有未來，生命何其短暫無奈，前途更是渺茫無寄。有了輪迴，人生還有迴轉餘地，未竟心願終有圓滿一天，生命才有下一班車可以搭乘。生了又死，死了又生，綿延不斷，生命充滿無盡生機。