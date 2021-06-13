我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台疫情增26死、174例本土確診 陳時中：病例在減少

醫師上門 107歲華翁在家打疫苗 創金山最年長紀錄

輪迴

〈六合飛翔〉岑逸飛

佛、道的輪迴說法，西方人多不接受，也許西方人對人的尊嚴極為重視，他們無法想像投胎後會變成貓狗或蚊子，所以不管是上輩子或下輩子，始終總還是人。

但在佛教，投胎要計業力，今生做人可並不容易，要前世行十善，今生才能做人。難怪古德有云：「人身難得今已得，佛法難聞今已聞，此身不向今生度，更向何生度此身？」六道眾生，無量無邊，只看地上的螞蟻，已數之不盡，遑論可見的昆蟲、動物，飛鳥、魚鼈；不可見的餓鬼、地獄眾生等。

無論如何，輪迴是個重要卻又很難以相信的課題。一些自以為有科學頭腦的人，總認為輪迴之說落伍迂腐，嗤之以鼻。也有引述孔子說的「未知生，焉知死」，認為死後靈魂和現實生活距離很遙遠，對於死後何去何從無須給予太大的關懷。

不過輪迴觀也不能說全是無稽之談，因為世間一切現象都離不開輪迴循環之理，宇宙物理的運轉是輪迴。春夏秋冬四季的更遞、晝夜六時的交替，是時間的輪迴；東西南北方位的轉換，是空間的輪迴；以至風起雲湧，凝聚成雨，雨水被太陽蒸發成雲，雲又變雨，周而復始，也是輪迴。然則人生的生死變異有輪迴，有甚麼希奇？

若從人生的的意義來看，不信輪迴並不表示層次高超，反而顯出思慮膚淺，因為否定輪迴，等於局限一己生命，沒有過去，更沒有未來，生命何其短暫無奈，前途更是渺茫無寄。有了輪迴，人生還有迴轉餘地，未竟心願終有圓滿一天，生命才有下一班車可以搭乘。生了又死，死了又生，綿延不斷，生命充滿無盡生機。

上一則

藝術收藏曾被虧「賣觀光客的」 周杰倫進步神速歸功她

下一則

端午節

延伸閱讀

萬鑫鑫的陶藝課（一八）

萬鑫鑫的陶藝課（一八）
言必信，行必果

言必信，行必果
《老照片說故事》一條闊腿褲

《老照片說故事》一條闊腿褲
網約車漲價 首都捷運局延長夜班公車

網約車漲價 首都捷運局延長夜班公車

熱門新聞

清乾隆御製洋彩雕瓷「有鳳來儀」轉心瓶，8日凌晨在北京保利春拍以2.65億元人民幣(約4144萬美元)拍出，刷新中國陶瓷的世界拍賣紀錄。(中新網)

清乾隆「有鳳來儀」轉心瓶逾4千萬美元成交 刷新紀錄

2021-06-08 16:25

姊妹（下）

2021-06-06 03:02

姊妹（上）

2021-06-05 03:02

疫下黃昏戀

2021-06-07 02:00

上海人的噱頭

2021-06-10 03:02
清大龍票：中華郵票的開端，1978年第一次發行。 中國國家郵票博物館收藏有一套，時價人民幣2100萬圓。上附是大龍票發行一百一十周年紀念郵票。（江陽生．圖片提供）

萬物盡在方寸間

2021-06-08 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路

CNN：G7對新疆話題談不攏 一度切斷會議室網路
湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分
英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家

英女王與G7領袖社交距離「排排照」脫口一句話逗樂大家
德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷

德州奧斯汀爆大規模槍擊 至少13人受傷
小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲

小S回應大S「暴走屠殺文」 2個字加表情符號洩心聲