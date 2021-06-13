看世界疫情 的發展，似有「一波未平、一波又起」的勢頭，不久的將來都難以恢復正常的旅遊活動了，唯有狂看旅遊節目，以解相思之愁。

英國 長壽電視節目「Four In A Bed」是我喜歡看的，其播映超過十年，播到第16季，仍有不俗的收視，證明節目有一定的吸引力。

「Four」是指每次參與節目的四個單位，「Bed」是指「Bed & Breakfast」，人稱Airbnb。每集節目都會有四間來自英國內陸的小型旅館 參加比賽，互選出每集的冠軍。旅館由每晚廉價港幣500至3000元（約64至383美元）不等，地點遍布英國各處，有位於小城市的，有來自偏遠鄉間的，旅館各有風情特色，看得觀眾目不暇給，眼界大開。

各自住過一晚後，每單位會於客人意見簿上寫上評語和各項的評分，包括店主是否好客、設施是否完備、清潔程度是否滿意和早餐的水準評分等，恰巧這些都是普遍旅客最關心的項目呢！而最後就以性價比來定輸贏，比如房租是港幣2000元的，其餘三個單位有權隨着自己的評價，而付上金額，極滿意的可付超過2000、有人剛好付2000，亦有不滿意的會自行減金額。

問題就出現了！若然大家都老老實實，規規矩矩的玩遊戲，每集勝出的旅館該是公認為性價比最高的吧？但結果並非如此，往往會有嘴臉猙獰的卑鄙人，逕自為了贏而硬把明明是高性價比的旅館，大幅度減低應付房租，靠踩低別人而令自己勝出。

其實這些小人極為愚蠢，你在做，觀眾在看，我才不會選擇光顧不老實人經營的旅館呢。這些蠢人以為是贏了，其實是輸得徹底啊！