陸續有世界各地確診新冠肺炎 的倖存者，講述患病的恐怖經歷，有患者呼吸困難，已進入彌留狀態、模糊渾沌中，以為已經闖進鬼域了，卻有人突然奇蹟甦醒，並漸漸康復過來。也許是冥冥中，確實是生死有命吧。

有說這些人得以執番條命，就儼如從鬼門關繞了一個圈回來，閻羅王暫且拒絕接收呢！究竟有沒有鬼門關這回事？我從小就興趣盎然，因為媽媽時常說，爸爸曾到過鬼門關。

小時候，爸爸經常會重複講述一次親身經歷，雖然已聽過無數次，但每次我們小孩仍會聚精會神地傾聽，因為情節委實太奇幻了。

話說爸爸幼年大概八、九歲時，患了怪病，發高燒臥床不起，鄉間醫師都束手無策，大人們憂心忡忡，卻苦無辦法，惟有守在床邊求神保佑。可是，小孩仍然病得奄奄一息，快不行了。

爸爸清楚記得，當時他發了一個奇怪的夢，他走到一個從未見過的城堡，城門背後傳來了熱烘烘的樂聲，十足像節日搭台唱大戲的模樣，太吸引了！他趕忙找入口欲進入城堡看戲，但繞了一個圈都找不著。他不忿氣，再沿著城堡跑跑看看，終於找到大門廣開的入口了，他三步併作兩步地走，跑到尚有一步到達時，突然有個熟悉的人影閃出擋路，他定睛一瞧，那人竟然是嫲嫲。

「走！走！走！你快啲走！呢啲地方唔啱細佬嚟嘅！」嫲嫲揚聲命令，他被嚇得拔足狂奔。

跑了一會，他突然醒來，赫然發現大人們正在圍著他痛哭。原來，他曾被誤為「已斷氣」，而從鬼門關把他救回來的嫲嫲，都已逝世多年了。