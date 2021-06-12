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前世今生

〈六合飛翔〉岑逸飛

1988年魏斯(Brian Weiss) 寫的Many Lives ，Many Masters一書，台灣譯作《前世今生》。作者是美國的精神科醫師，有次在治療一位女病人，為她催眠時發現她有多個前世，於是他鼓起勇氣，把這段心理治療經過寫成書，書成後，他表示自己的生命全然改觀。

這本書講今生前世，發現不少有趣事例，例如女病人所深愛的男友，其前世竟是殺死她的兇徒。另外，女病人在今生遇到的很多朋友，原來在前世都是早已認識。但為什麼今世會愛上前世兇徒？這筆帳該怎樣算?

想起中國人說的「無仇不成父子，無怨不成夫婦」，其出處可能來自明朝寫成的《封神榜》，作者有多個版本，可能是道教人士，因書內多處引述道教的《黃庭經》，但父子、夫婦的前世也不一定有仇有怨，這句話相信只在說明今生親人和前世存有微妙的因果關係而已。

當今西方世界的輪迴研究，主要是兩大台柱支撐，一派是使用較傳統的方法研究，先是發現對象，獲取資料，然後立案質疑，當面取證，再追蹤觀察，寫出報導，其弊處是靠追蹤觀察，一般要拖很長的時間。另一派是如魏斯一族的精神病學家，使用催眠回歸法，幫助病人找回對前世事件的記憶，進而找到了今世疾病的根源，對疾病一舉根除，稱之為「前世療法」。

中國的佛、道二教都講輪迴，道教的輪迴顯然受到佛教的影響，但二者都與西方的輪迴觀有所不同。佛教講六道輪迴，死後投胎可以做畜生、餓鬼﹔西方的輪迴雖有催眠法舉證，但前世不管找出多少世，也總是一道輪迴，即人道輪迴，前世是人不會是畜生。

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