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《不見•不散》情詩之歌音樂會

〈每日驚艷〉張宏

法國印象主義作曲家德布西，乃浪漫主義至印象主義時期的畫時代巨匠，其作品的音調、旋律都打破框架，以空靈印象自成一派。其合唱名曲《主啊！她看起來多美》（Dieu qu'il la fait bon regarder），在各國合唱團中猶如「考牌之作」。

唱此曲猶如考牌，因為這首清唱歌曲（a capella）貫徹了德布西的印象派風格，他將中世紀詩人的作品改編為三首樂曲，這是其中的第一首。無伴奏的四部合唱，演出介乎升F大調及升C小調之間不斷變化的旋律，表達愛情歡悅的印象，演唱者少些音樂感也駕馭不來。

這首著名作品可以聽到真人演繹。疫情下停止演出逾一年的中大合唱團將重登舞台，以精湛技巧演出情詩之歌。除德布西的作品，還有亞洲作曲家石青如的《世界恬靜落來的時》。此曲的歌詞是另一佳話，來自詩人向陽的同名新詩，曾入圍第21屆傳統暨藝術音樂類金曲獎最佳作詞人獎，先後有8位作曲家為它譜曲。今次演唱石青如作曲的版本，層次豐富又充滿感情。

不同年代、不同背景的情詩歌曲，還包括巴洛克時期的Claudio Monteverdi，以及我很欣賞的冉天豪的作品，都會在6月13日的《不見•不散》音樂會演出，以濃濃愛情音韻慰藉心靈。

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