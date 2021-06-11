疫情 持續，先進地區的居民紛紛注射疫苗，生活在貧窮國度則只有自生自滅，例如在印度 ，不幸染病的，要為自己準備火化的柴枝，報章上出現一個又一個火堆，那分絕望叫人不勝唏噓。倖存的人往往以各種奇怪方式抗疫，牛糞、牛尿被視為能醫百病，單從相片也看得見臭氣，較為合理的應該是吃大蒜，這蔬菜自古就被認為有對抗邪惡的能力。

大蒜屬蔥屬植物，含有蒜素(allicin)一類化合物，有種特有的刺鼻味道，也因此產生很多傳說。最經典是西方的驅魔人以大蒜對付吸血鬼，就連小說裡神通廣大的德古拉伯爵看見大蒜也會顯出害怕的表情；古希臘和羅馬士兵打仗前會吃大蒜來增強體力，羅馬時代名醫嘉倫(Galen)認為大蒜是靈丹妙藥。

至於中國 ，大蒜自張騫出使西域帶回來，當時並未成為炒菜的香料，因人們習慣用小蒜入饌，氣味濃烈的大蒜則是驅妖除魔的工具，例如五月五日的端午節，並不是用來紀念屈原，由於五為陽數，當日為「二陽相逢」，是一個特別凶險的日子，人們為了阻止妖邪闖入家門，在大門口會插上艾草、菖蒲和大蒜頭，這法器成效不得而知，但隨著民智漸開，大蒜最好的用法還是放進人們的腸胃。

將蒜香特性發揮得淋漓盡致者首推潮州菜，無論是「潮州牛肉丸」、「潮州鹹菜」、「沙茶牛肉」都有大蒜的踪影，除了辟味之外，更可以提香，而且只要掌握不同的切裁方法，加上不同的烹煮方法，可以呈現出多樣的香氣，例如「蒜蓉粉絲蒸扇貝」，蒜素可以充分揮發出來，充滿蒜香的粉絲往往比扇貝更吸引。

潮州菜中常會放炸蒜蓉，炸過的蒜子，會減少了辛臭味，同時增加了鮮味，放到菜餚裡效果和加入味精一樣。還有炆的方法，例如「紹菜炆魚膘」，大蒜在水中經過加熱，部分二硫化合物被還原成有甜味的硫醇，有些甜度比蔗糖還要高，所以炆過的大蒜，會是甜甜的味道。

當然還有涼拌的方法，一道「蒜泥白肉」，蒜辣味讓食客胃口大開。

中國人把大蒜的味道充分發揮，印度人為大蒜發揮的卻是想像力，一個小小的蒜頭在亂世之中，嘗出了貧富懸殊，是眾多化合物以外更深刻的滋味。