中文的「俠」字，從人，夾聲。從涵義上看，《史記•遊俠列傳》論「俠」，所謂「言必行，行必果，已諾必誠，不愛其軀，赴士之阨困，千里誦義者也。」「俠」與「義」相連，其境界比英雄更高。

西方論英雄，英國 19世紀的史學家卡萊(Thomas Carlyle)在其《論英雄、英雄崇拜和歷史上的英雄業績》(On Heroes and Hero-Worship and the Heroic in History)一書，提出了偉人就是英雄的觀點，將優秀詩人如但丁，甚至連創建伊斯蘭教的穆罕默德也一併認為是英雄。

但在中國 ，英雄的地位低於聖人。像穆罕默德的位格，應與孔子、老子、釋迦牟尼和耶穌並列，稱為「聖人」，英雄甚至比不上「俠」。中國人崇拜的「大俠」，有氣吞山河的氣勢，腹納九州的海量，包藏四海的胸襟，肩扛正義、救黎民於水火之中的抱負。

事實上，在漢語裡，「英雄」一詞比較晚出，洋洋一部《史記》，竟然沒有「英雄」這個詞。直至到東漢初，「英雄」這個詞才開始出現。反而《史記》裡便有《遊俠列傳》，俠文化早在春秋戰國時代已經萌牙。在司馬遷筆下，對遊俠或刺客，已流露出了同情。「俠」連繫著「義」，中國人對「俠」的崇拜多於「英雄」，因為「英雄」主要是建功立業，而「俠」卻是伸張正義。

「俠」總是横空出世，不是朝廷官吏卻操生殺之權，貌似隱士又可以隨時入世，非仙非佛卻有道心同佛心。他們有的是自由，來無蹤、去無影，為秉持社會的公道和正義行俠，這種大開大合的湖海豪氣，任俠豪情，迴蕩澎湃，傲然於天地，讓「俠義」這兩個字，在中國文化大放光芒。