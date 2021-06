中文的「俠」字,從人,夾聲。從涵義上看,《史記•遊俠列傳》論「俠」,所謂「言必行,行必果,已諾必誠,不愛其軀,赴士之阨困,千里誦義者也。」「俠」與「義」相連,其境界比英雄更高。

西方論英雄,英國 19世紀的史學家卡萊(Thomas Carlyle)在其《論英雄、英雄崇拜和歷史上的英雄業績》(On Heroes and Hero-Worship and the Heroic in History)一書,提出了偉人就是英雄的觀點,將優秀詩人如但丁,甚至連創建伊斯蘭教的穆罕默德也一併認為是英雄。

但在中國 ,英雄的地位低於聖人。像穆罕默德的位格,應與孔子、老子、釋迦牟尼和耶穌並列,稱為「聖人」,英雄甚至比不上「俠」。中國人崇拜的「大俠」,有氣吞山河的氣勢,腹納九州的海量,包藏四海的胸襟,肩扛正義、救黎民於水火之中的抱負。

事實上,在漢語裡,「英雄」一詞比較晚出,洋洋一部《史記》,竟然沒有「英雄」這個詞。直至到東漢初,「英雄」這個詞才開始出現。反而《史記》裡便有《遊俠列傳》,俠文化早在春秋戰國時代已經萌牙。在司馬遷筆下,對遊俠或刺客,已流露出了同情。「俠」連繫著「義」,中國人對「俠」的崇拜多於「英雄」,因為「英雄」主要是建功立業,而「俠」卻是伸張正義。

「俠」總是横空出世,不是朝廷官吏卻操生殺之權,貌似隱士又可以隨時入世,非仙非佛卻有道心同佛心。他們有的是自由,來無蹤、去無影,為秉持社會的公道和正義行俠,這種大開大合的湖海豪氣,任俠豪情,迴蕩澎湃,傲然於天地,讓「俠義」這兩個字,在中國文化大放光芒。