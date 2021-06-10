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該如何飲可樂？

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

體諒歸體諒，跟患有嚴重潔癖的人相處，是極為痛苦的事情，譬如對方會鍥而不捨地教你如何飲可樂。對，是普普通通的一罐可樂。

剛吃過濃味的咖喱牛腩飯，我急需一罐冰凍的可樂來救喉嚨的熱火，沒料到會遇到阻滯。

「你千萬不要將可樂倒進杯裡。」她突然著急地提醒我。「為什麼？」我隨意問。

「個杯有好多細菌㗎！」她扯高嗓門說。

我有點莫名奇妙，又豈止水杯有菌？所有餐廳提供的碗碟、筷子刀叉都該有菌呀！她剛才吃的三文治就更難說，切三文治的人雙手何嘗不會有菌？若是害怕，她早就不該光顧任何食肆了。

「嘻嘻，你放心，我打算用罐直接飲，不會用杯。」我不想刺激她，只想盡快吃罷這一餐。

「用罐飲仲衰！」她幾乎在叫嚷，欲立即阻止我。「汽水罐可能已被老鼠屎污染呀！」她頓一頓說：「我會用飲管來飲。」

我實在按捺不住了，旋即反駁：「唓！飲管咪仲多菌？」誰知她不慌不忙的回答：「通常我飲之前會用口吹一下。」我禁不住嘰咕笑起來，潔癖的她竟然會相信，憑自己用口一吹，就會吹走所有細菌。

患強迫症的人都有共通點，他們會牢牢相信自己的一套，並企圖控制身邊的人，令他們信服，若別人稍為持有不同意見嘛，他們會即時大怒，並一口咬定這是忠言逆耳，最後會跟朋友不歡而散。所以，這類人會變得愈來愈孤獨，倘若家人和朋友都疏遠了，病情就會更趨嚴重。

心頭一軟，還是忍耐吧，體諒，還是該體諒呀！

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