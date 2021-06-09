〈簡單‧生活〉好戲太多 時間太少

最近改編自真人真事的歷史電影 特別多，有二次大戰下被捉進集中營的猶太人，假扮成波斯人，自創胡言亂語的「波斯文」，教導營內的德國 軍官而保命的《波斯密語》；被沒收護照並判危害國家的伊朗導演穆罕默德‧拉素羅夫拍的電影《惡與他們的距離》，藉國內的死刑問題探討人民面對不義的命運；還有改編自德國小說《The Collini Case》的同名電影《被消失的公義》，電影藉柏林一間酒店的命案，帶出德國司法界醜聞，故事同樣跟納粹 德軍的歷史有關。當年這本小說出版後，德國政府成立委員會，重新調查跟納粹相關的案件。

另一部電影《誣罪審判》(另譯《失控的審判》)，卡士不容忽視，有近年主力退居幕後的茱迪科士打（Jodie Foster，另譯茱蒂佛斯特），她憑這部電影奪得金球獎「最佳女配角」，還有英國著名演員班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch，另譯康柏拜區），以及飾演囚犯史拉希的法國影帝塔哈拉辛（Tahar Rahim）。一連串美國司法及審判程序的確讓人有點燒腦，關達那摩灣監獄暴行令人心寒。

精采電影浪接浪，讓戲迷過足戲癮，只恨好戲太多，時間太少。