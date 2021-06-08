七十年代的香港 ，很少小孩會游泳 。爸爸雖常帶我和哥哥去泳池或淺水灣「游水」，但每次入水總要套個水泡，只能算是玩水而已。在海灘見到遠處的浮台，有如天上的月亮，從沒想過會登上去。

搬到美國後入讀初中，第一次上體育課就是練習水上踢腿，見大家手持小浮泡在泳池旁排隊，有點不知所措。因為初來甫到，英文能力有限，不敢告訴老師我不會游泳，只好跟著女孩們站在泳池淺水一邊，料想這邊的水位可能不及我身高。誰知完全估錯，幸好還能保持鎮定，沉到池底後用力一蹬，即衝上水面，爬回池邊。之後一連幾個星期，都只能做個池邊鶴。

有過這個不快的經歷，尚不知熟習水性的重要。至上了研究院，還只能用蛙式游上四、五十米，其他姿勢就完全不會，卻以為再也不怕沒頂，甚至不問山高水低，貿然與一位同樣不諳泳術的同學，參加了波士頓查理士河獨木舟競賽。不料扒至橋底，水流突然加劇，一時措手不及，獨木舟撞橋後翻轉，二人被困艇下。我趕忙爬起來，緊抱著艇身，卻不見同學的影子，只聞橋上觀眾大聲叫喊：「快救你的朋友！」我大吃一驚，拚命向艇尾爬去，可是剛融化的冰水，加上湍急的水流，令我幾乎動彈不得。正驚慌失措之間，有位勇士 火速從橋上爬下來，把同學救上岸。直至他臉色回復紅潤，我才放下心頭大石。這次的遭遇，畢生難忘。

至出來做事，我還沒有正式學過游泳。後來為「追女仔」，去學潛水。因潛水有儀器在身，對泳術的要求不高，勉強考得水肺潛水執照，不過每次出海，大家都在碧波中嬉戲時，我還只能孤獨地躺在甲板上曬太陽。

多年之後，兩個女兒先後成了學校游泳隊的成員，令我感到慚愧。遲學好過不學，才決心找她們那位曾是香港代表隊員的教練，正式學習游泳。果然，上了四、五課之後，所有錯誤姿勢被糾正，可用自由式不停暢游半小時以上。從此對游泳興趣大增，常在泳池游足45分鐘才停下來休息，從海邊游到浮台更是輕而易舉；還記得當時信心「爆棚」，很想參加香港的渡海泳賽呢。

數年前一個復活節，與家人一起去馬爾地夫旅行，入住一座築於碧海上的水上別墅。一天早上，見女兒們在距離不足50米的海灘上玩耍，想給她們一個驚喜，我故意從別墅後台的樓梯下水，打算兜個圈子游過去。誰知游了數分鐘後，舉頭一望，原來水流極急，我越游越遠！這一驚非同小可，因為沒有人看見我在游泳，如被海水沖走將無人知曉，非常危險。但在孤立無援下，只能拚命地向海灘游去。正筋疲力盡時，伸腳一試，幸能觸及海沙，這才謝天謝地，終於游近岸邊。

兩個故事，兩個教訓：一個低估了水的凶險，一個高估了自已的實力，同樣危險。俗話「欺山莫欺水」， 確是金石良言，一定謹記。