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英雄

〈六合飛翔〉岑逸飛 

甚麼是「英雄」？杜甫《蜀相》一詩詠諸葛亮：「出師未捷身先死，長使英雄淚滿襟！」諸葛亮是英雄嗎？好像又不是，他只是個足智多謀的軍師，而英雄則像是在沙場上出生入死、義薄雲天的人物，這方面關羽的形象更似。關羽為救劉備而過五關、斬六將，千里走單騎，不負「桃園三結義」佳話，又在華容道上義釋曹操，這一切都像英雄行徑。

但一代武聖，為何又會敗走麥城，為東吳所殺？更弔詭的是，他偏偏是死於「英雄」二字，被人捧為「英雄」而飄飄然，自以為是天下無敵。他要「單刀赴會」，有人勸他不要去，他說「吾於千槍萬刃之中，矢石交攻之際，匹馬縱橫，如入無人之境，豈憂江東群鼠乎！」意思是老子武功天下第一，我是英雄我怕誰？這樣看來，所謂英雄」，是否僅是有勇無謀，而不是智勇雙全?

東漢劉邵的《人物誌》將「英雄」分為兩個概念，一是「英」， 另一是「雄」。

所謂「英」，是「聰明秀出謂之英」﹔所謂「雄」，是「膽力過人謂之雄」。所以，有些是「英而不雄」如張良﹔有些是「雄而不英」，如項羽。至於關羽，也大概應屬「雄而不英」的一族，而「英」與「雄」相兼的，漢高祖劉邦或許有資格。

西方也有「英雄」概念，其英雄文化早年也傾向武藝高強方面，像希臘神話裡那些半人半神的勇士，首先必須能踢能打、功夫超人，這才配稱英雄。英文的英雄，是hero，據說來自Hector，在荷馬所作的描寫古希臘特洛伊戰爭的英雄史詩《伊利亞特》中，Hector是個大英雄，最後被阿喀琉斯殺死。

勇士

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