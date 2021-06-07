她憔悴不堪、眼睛充血，是很久沒有好好地睡過的狀態。

縱使是戴著口罩 ，仍然可以隱約看見左邊顴骨處的一片瘀青。其實，她身上的新舊傷痕還更多，所以即使是極為炎熱的天氣，她都會堅持穿著長袖襯衣，此刻她的腋下正在冒汗。

她習慣了長時間垂下頭，盡量避跟別人有眼神的接觸，一來可以自我保護，不讓別人容易看穿自己的心底事，二則較為安全，免惹禍。那次就是不小心跟一名男性街坊在電梯裡略有眼神接觸，回家就被丈夫狠狠踹了幾腳，他破口罵她淫賤放蕩，大膽地在他面前勾引男人。

她的手機 突然響起，嚇得整個人跳起來，嘴唇不停打顫。基本上她沒有朋友，家人也斷絕來往多年了，打電話來的從來就只有丈夫一人。「是！是！診所好多人的嘛！就排到我這了，看完醫生就即刻回家了！」不僅是嘴唇，就連她的膝蓋也在不停地打顫，害怕丈夫識穿她在說謊話。

「妳是不是好怕妳老公？」發問的並不是醫生，而是社工。「我老公好愛我的，我們結婚都十幾年了，他養我、照顧我，沒有他，我無法生存的！」她情緒激動，答非所問。

「妳不要害怕老實跟我說，妳老是不是有打妳？」她突然掩著臉，淚水不聽使喚地泉湧而出：「嗚嗚，不關他的事，是我該打，是我激怒了他……」這類長期被丈夫虐待的女性，自我形象都極低，性格較軟弱，容易受人影響，家人和朋友的支援也極為薄弱，被控制狂的暴君丈夫長期洗腦之下，竟然相信自己是應該被打的。

須知道，世上並沒有人是「抵打」的呢！