現在香港 人都愛說復古、說傳統，任何產品配上「傳統」或「古早」二字，香港人會好像發現新大陸一樣，沖昏頭腦買回家，爭先睹之為快。古早味蛋糕、傳統唐餅、復古包包、舊式建築……。網路上發現在eBay有人售賣麥當勞 絕版膠飲管，還被標榜成「Antique item」，最貴炒到四萬八港元一支。

2018年麥當勞暫停提供膠飲管後，白底印有黃紅色間條的飲管就成為絕版產物。三年間，一支免費在飲管機裡按一下就滾出來的膠飲管，竟然升值到比一台手機 還要貴。

前幾日又發現，網上有人轉發九○年代麥當勞包裝盒的圖片，不同顏色、大小、款式排列整齊在一張照片中，就如三十年前把麥當勞餐牌上的東西都點回來一樣。粉色系五彩繽紛的發泡膠盒，現在看起來，好像更漂亮、更有另一種味道。腦海中童年美好的下午茶，假日晨光的早餐，都是由那些發泡膠盒送給我的。

前期的方便都被現代的環保推至絕版懸崖。三十年前，在飲管機前耍頑皮不停按出膠飲管，丟得一地都是，又把膠飲管當作玩具左揮右灑；現在多用一支飲管，都覺得自己對不起世界眾人，改用循環再用的飲管。以前麥當勞的發泡膠盒，總是把漢堡包的蒸氣困著，令漢堡包濕答答；現在的包裝設計雖然更環保，卻未能達到零垃圾的地步，所以還有不吃麥當勞快餐的理由。

時移世易，現在好像又有個吃的理由、又有個收藏麥當勞產品的原因。香港新偶像姜濤年紀輕輕就得到麥當勞代言人一職，3月推出「姜B餐」，隨餐附送「姜B卡」，出現一場炒賣熱潮，粉絲為了儲齊一套，吃了不少麥當勞。應該說是人氣偶像的威力？還是麥當勞的實力？

快餐店的確藏了不少回憶，三十年前的垃圾變成今天的日記。那今天的快餐又會變成明日的什麼？