「妳認為我是應該結婚，或是分手？」

她突然拋出一個這麼難回答的問題，讓我為之一怔。小姐呀，這並非該買黑色裙，或是白色裙的選擇，結婚與分手是兩條剛好相反方向的路，會直接影響妳往後走的人生軌跡，我才不會馬虎給意見呢！

「人都說拍拖七年還不結婚的話，就一定會分手。我都拍拖十年啦，都看不到將來，好煩呀！」他倆從大學階段拍拖至今，原來已有十載，大家都老早習慣了他們是一對，就連當事人也過於習慣現狀了，倒沒有什麼迫切情況需要改變。難道是女生快滿三十歲了，突然乍現心理疑惑？

「那妳還愛不愛他呀？」我問。

「真不知道。以前我要日日都見面的，現在三、四日沒見都不是問題，但是如果他好晚都還沒回家，電話又聯絡不上，我仍然會好掛心。」

我想告訴她，如果家中弟弟夜歸未回家，姊姊也同樣會掛心。雖然他倆年紀相若，但女生較為成熟，看她閒時對男友的管束和照顧，確然有點姊弟情的感覺。

「如果現在分手，豈不是浪費了我十年的青春？」那些一百三十元買入滙豐股票 的人，死守至今天仍從不肯止蝕的，也許是相同的心態吧！

「如果真的分手，怎麼樣向雙方的家庭交代呢？」分手或結婚的複雜問題，還是回歸為最簡單的兩個當事人的事吧！

「就算認識第二個對象，如果沒他對我這般好，怎麼辦？」小姐呀，世上沒有一項投資 是包賺的呀！

她突然壓低嗓門說：「其實最近碰到一個舊同事，有單獨約會過……我是不是好壞？」結婚或分手的抉擇，她早就心裡有譜吧！