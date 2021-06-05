如今一般人講「誠信」，包括兩個觀念，一是「誠」，另一是「信」。譯成英文，例如integrity，指言行一致；若是sincerity，則是誠懇、誠意，較重「誠」；若是honesty，則是忠實、忠貞，似是較重「信」。

「誠」與「信」，有四種排列組合，包括有誠有信、有誠無信、無誠有信，無誠無信。究竟何者最佳，何者最劣，先要分辨「誠」與「信」的涵義。

什麼是「誠」? 「誠」，即真誠不偽、 誠懇不欺、真實不妄、 精誠不懈。僅是以一個「誠」字來立論，孟子說：「誠者，天之道也；思誠者，人之道也。」又說：「反身而誠，樂莫大焉。」

「中庸」則說：「不誠無物」、「自誠明謂之性；自明誠謂之教」。可見在儒家文化中，「誠」是道體、本體；而「信」則是「誠」的外在表現。「誠」是體，「信」是「用」。

什麼是「信」?「說文解字」釋「信」字，謂「人言謂信」，「信」同說話有關。所謂「守信」，就是說話算數，信守諾言，講信譽，重信用，也就是說一個人做事要 「言必信，行必果」。

儒家文化對「信」字有很多論述，例如孔子在「論語」提到：「人而無信，不知其可也。大車無輗，小車無軏，其何以行之哉？」意思是說，一個人沒有誠信，真不知道他怎樣做人。就像大車小車上沒有固定車轅的銷子，怎麼能走得遠？

看「誠」與「信」的四個組合，最好是「有誠有信」；其次是「有誠無信」；但最壞卻不是「無誠無信」，因為這會叫人提防；反而「無誠有信」，表面很講信用，但存心不良，欺騙性最大。