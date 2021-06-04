疫情 打擊香港 經濟，不少行業也面對困境，當中零售、餐飲受到的打擊，甚為顯著。

過去一年，政府已推多輪紓困措施，希望協助小商戶渡過逆境。有見及此，中電早前亦首次推出消費券，除了惠及香港近80萬個家庭，亦希望能帶動消費。

事實上，香港不少機構都絞盡腦汁，希望能出一分力推動消費。香港旅遊發展局最近便宣布，推出新一輪的「賞你遊香港」活動，市民於餐飲、零售實體店消費800元，便可換領本地遊免費名額一個，名額共2萬個。

新一輪的活動更有多達190個不同的半天遊行 程，並包括導遊服務、來回交通、一餐膳食及基本保險，行程會到訪至少兩個景點，而有關的旅行團還須遵守政府最新的防疫措施，確保團友的安全。

我們常說「五窮六絕」，旅遊業過去一年更近乎停頓。旅發局這類活動，與中電的消費券有異曲同工之妙，除了可以讓導遊、司機有工作機會，我相信餐飲、零售業亦可藉機做推廣，吸引市民消費，多做生意，製造乘數效應。

香港人一向熱愛旅遊，以往每逢長周末，不少人也會飛去日本、台灣、泰國等地。既然疫情下無法外遊，大家不妨趁機會探索香港的美景及不同的旅遊體驗，同時支持一下本地的商戶，希望可以讓各行各業，撑過這個「疫」境。