英國小鎮Gloucester的大街跟其他城市沒有兩樣，平凡卻熱鬧。街坊每天可能路過或曾光顧的一間小型咖啡 室，近日卻成為全國焦點。Clean Plate Cafe已被警察 圍封搜查，聽聞是與一九六八年的一位失蹤少女有關。

超過半個世紀前，一位當時十五歲的少女Mary，曾於上址餐廳任侍應，後來卻突然離奇失蹤，真相至今仍是個謎。最近卻發現新線索，懷疑Mary當年被殺害後，屍體被埋在餐廳的後面。

當時，餐廳亦有另一位侍應Anne被殺害，殺人強姦犯名為Fred West，當年他正為該餐廳任翻新工程，因地利之便把受害人屍體埋於水泥中？還會挖掘出更多受害人的屍體嗎？

料不到事隔多年，恐怖連環殺手Fred West的名字再次響起。證實被他殺害的女性最少有十二人，當年仍有不少失蹤女性懷疑是與他有關的。可惜他被捕後，在獄中吊頸自殺，真相未能彰顯。

老實說，我每次都未能完整看完Fred West與太太合謀的殺人檔案，過程之血腥暴力程度，比任何一齣最恐怖殘忍的電影，都有過之而無不及。我不僅全身毛髮倒豎，胸口更有發悶想吐的感覺。

這名變態殺手禽獸不如。大自然中就連最凶猛的動物，都會有竭力保護骨肉的天性，但Fred West就連自己的多名親生女兒也不放過，從童年階段開始長期性侵 、虐待，甚至殺害；太太竟從旁當幫凶，而被他殺害的女性，屍首無不支離破碎，生前飽受蹂躪。

變態連環殺手均有以下特徵——同理心、惻隱心、羞恥心和良心統統欠奉，對殘殺無辜者的行為不僅從不懊悔，更將其合理化。