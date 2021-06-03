老莊的帝王之學，例如老子，提出「聖人處無為之事，行不言之教」；而莊子則認為治國理想應隨順人民的真性，而不是透過帝王個人的臆度或制定各種政令。

可惜這種思想傳到韓非子，便成一種墮落，因為他偷取了道家不拘泥固定形式的無為哲學，落實在帝王統治上，是喜怒不形於色，不讓臣下推測；而統馭群臣的方式，是陰晴不定，難以掌握。如此才不會反被臣下駕馭。

中國 政治文化其實是儒法互補，漢武帝雖然「罷黜百家，獨尊儒術」，但中國並沒有從此真正成為儒家一統天下，而是明是儒家，暗是法家，儒家學說被公開宣揚，法家策略則是暗地運用，歷代統治者對韓非子的帝王之學只用不說，諱莫如深。

縱觀漢代以來歷史，漢武帝加強中央集權，晉時宮廷內亂，隋煬帝苛刑酷政，李世民逼宮殺弟，武則天任用酷吏，朱元璋殺戮功臣，雍正、乾隆大搞文字獄等，無不留下韓非子的深刻烙印。

幾千年來的帝王統治，在法家式帝王之學的薰陶之下，令權術文化在中國源遠流長，甚至深深紮根於中國的政治生活和老百姓的日常生活之中，變成了中國人的生存智慧，長久受到浸染，形成中國人的突出國民性：老謀深算、城府甚深、詭計多端。

「權」字本身就有「權變」之意，也就是「詐」。特別在官場鬥爭上，玩權術玩得精湛的比比皆是。中國古代的政界人物，無不通曉權術，如果權術不到位，就很難善始善終。權術是官場的「遊戲規則」，優勝劣汰。這種權術病魔，官場鬥法，成為中國數千年來官場政治的怪胎。