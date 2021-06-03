受到新冠肺炎疫情影響，沒回香港 旅行一年有餘了。人們說香港是美食天堂，此話並不誇張。有一款叫「核桃 酥」的，於我而言就有美好情意。

當年去香港，老同學張先生帶我品嘗了很多香港地道小食。某天途經一家餅店，張先生說：「與我同樓的長婆，她做的核桃酥最好吃。」

核桃酥是有來歷的。古代一個鄉間陶工常年咳嗽，一天他將帶來的麵粉攪拌好，放在窯爐表面烘。想起隨身帶有核桃仁，用力壓碎核桃仁與麵粉混和烘熟。酥餅清香奇脆，還可長期保存食用，取名「核桃酥」。核桃酥多地有出產，口味略有差異，尤以香港、澳門、台灣、廣州、北京等地方有名。食料主要是核桃，核桃濃香，清甜可口，酥餅細膩，柔軟滋糯。

住在香港彌惇道某酒店，幾個舊時同學聚會，談天正濃。余先生提著兩個紙盒走進來，濃香陣陣。他說：「裡面裝著好東西，猜對了，猜中有得吃，猜不中餓肚子。」

香港著名美食多的很，各人在猜測。余先生搖搖頭，一味笑。我說：「酥餅，對不？」余先生看著我說：「你猜對了一半。」

張先生笑著說：「我們同樓那位長婆，做的核桃酥最好吃。」他慢條斯理說：「核桃酥，錯不了。」

余先生說一聲：「100分！」他動作麻利打開紙盒，每個紙盒整齊疊放12個核桃酥。原來，余先生的爺爺與爸爸都有做核桃酥手藝，他家開了餅店。他爸爸知道我們舊日同學聚會，特意做出兩盒酥餅讓我們食用。那會兒，覺得香港核桃酥那香脆，匯入肺腑中。

時光似流水，一晃多年了。聽說余先生一家移居海外，在紐約唐人街開了餅店。曾在紐約旅行欲尋找余先生，可惜行程匆匆，未能如願。

一場突然而來的新冠肺炎疫情波及全球，好長一段日子，見幾個香港朋友在家裡做出腸粉、雲吞麵、豆腐花等各種小食，貼上微信或臉書。想到核桃酥，打心裡非常惦念，什麼時候再能品嘗呢？

後來的一天，與在香港的張先生講電話，他笑笑說：「多年前說過的香港同樓那位長婆，她外孫子與你同座城市，在唐人街一家餅店開有核桃酥，可以外賣。」

喜出望外，我向張先生要了唐人街餅店電話，訂了核桃酥。

按預定時間，一輛小車在我住屋門前停下，一個戴口罩的年輕華人 送核桃酥來了。隔著社交距離，我與年輕華人說起長婆的核桃酥。年輕華人笑哈哈說：「核桃酥我從小跟外婆學會的。我出國那年，外婆在香港機場送我搭機時說，有機會在唐人街開一間餅店，好多華人應該鍾意核桃酥的。」

我說：「我愛吃核桃酥，將來跟你學，可以嗎？」年輕華人落落大方說：「等疫情過去，你來唐人街餅店，讓我教你。」