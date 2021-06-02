喜歡自我炫耀的人常被人譏為「風頭躉」或是「出風頭」。指人「風頭勁」，也許是指當風著力的威猛位置吧？

又有所謂「風頭火勢」。其實「風頭」之說，古已有之，宋代朱熹的《朱文公集》(全名《晦庵先生朱文公文集》，亦稱《朱子大全》)，裡面便提到：「但見朋當此風頭，多是立腳不住。」他所說的「風頭」，代表大勢所趨。而自宋代以降，「風頭」代表了風向、趨勢或勢頭，後來黑幫的所謂「風頭緊」、「風緊」、「風大」，都是指情勢不佳﹔還有所謂「避風頭」，指暫時性的銷聲匿跡，而「把風」是指派人哨探，「失風」則是指運氣不佳。

或者說「出風頭」又可以寫作「出鋒頭」，此說早在上世紀二、三十代十里洋場的上海已是時髦用語，與流行服飾相關。那時貴人的方袖馬褂，官員的外套，特別是那些追上潮流的女士在冬日的皮襖和大氅，多見四面出鋒的洋灰鼠，與今日的名牌心理如出一轍。

特意將皮草衣服的領、袖、襟、擺等邊緣部分的皮毛露在外面，以增添美觀及顯示皮毛的珍貴，叫做「出鋒」，包括有狐皮、猞猁皮等鋒毛較長的裘皮，而鋒毛較短的則有銀鼠、灰鼠、紫羔等皮毛。灰鼠即松鼠，其皮雖然輕軟，卻難以禦寒，因此灰鼠「出鋒頭」純粹是為了「愛時髦」而已。

本來裘服出鋒，是清朝官服在冬天的流行式樣，更是大臣們的鬥富手段。不過在先秦時代，上流社會的裘服多講究內斂，不可過於張揚。古代的明確規定，穿狐皮的裘，要套上與狐毛顏色相宜的罩衣，不讓毛露了出來。