我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山百億預算案出爐 6500萬元防暴力挺亞裔

為台申購500萬劑BNT 鴻海40小時遞件

風頭與鋒頭

〈六合飛翔〉岑逸飛

喜歡自我炫耀的人常被人譏為「風頭躉」或是「出風頭」。指人「風頭勁」，也許是指當風著力的威猛位置吧？

又有所謂「風頭火勢」。其實「風頭」之說，古已有之，宋代朱熹的《朱文公集》(全名《晦庵先生朱文公文集》，亦稱《朱子大全》)，裡面便提到：「但見朋當此風頭，多是立腳不住。」他所說的「風頭」，代表大勢所趨。而自宋代以降，「風頭」代表了風向、趨勢或勢頭，後來黑幫的所謂「風頭緊」、「風緊」、「風大」，都是指情勢不佳﹔還有所謂「避風頭」，指暫時性的銷聲匿跡，而「把風」是指派人哨探，「失風」則是指運氣不佳。

或者說「出風頭」又可以寫作「出鋒頭」，此說早在上世紀二、三十代十里洋場的上海已是時髦用語，與流行服飾相關。那時貴人的方袖馬褂，官員的外套，特別是那些追上潮流的女士在冬日的皮襖和大氅，多見四面出鋒的洋灰鼠，與今日的名牌心理如出一轍。

特意將皮草衣服的領、袖、襟、擺等邊緣部分的皮毛露在外面，以增添美觀及顯示皮毛的珍貴，叫做「出鋒」，包括有狐皮、猞猁皮等鋒毛較長的裘皮，而鋒毛較短的則有銀鼠、灰鼠、紫羔等皮毛。灰鼠即松鼠，其皮雖然輕軟，卻難以禦寒，因此灰鼠「出鋒頭」純粹是為了「愛時髦」而已。

本來裘服出鋒，是清朝官服在冬天的流行式樣，更是大臣們的鬥富手段。不過在先秦時代，上流社會的裘服多講究內斂，不可過於張揚。古代的明確規定，穿狐皮的裘，要套上與狐毛顏色相宜的罩衣，不讓毛露了出來。

上一則

阿岩

延伸閱讀

雷洪擁再婚妻住新房 揭獨門「五臟六腑」養生術

雷洪擁再婚妻住新房 揭獨門「五臟六腑」養生術
瑪莉蓮曼森性醜聞連環爆 女模怒喊「他是怪物」

瑪莉蓮曼森性醜聞連環爆 女模怒喊「他是怪物」
文字角度看道德

文字角度看道德
道與德

道與德

熱門新聞

何偉。（取材自微博）

美國作家何偉未獲四川大學續聘 引外界猜測

2021-05-31 11:45
瞿欣怡已能坦然面對自己的中年困境與憂鬱。(記者侯永全／攝影)

兩度掉進黑暗 瞿欣怡移居花蓮享受平靜 不再畏懼

2021-05-31 07:00
倩華／圖

我家廚神

2021-05-29 03:02
賈平凹在簽名。（陳瑞琳．圖片提供）

可遠看亦能近睹

2021-05-26 03:02

兩位白人上司

2021-05-29 03:01
全球經典童書「好餓的毛毛蟲」作者享耆壽91歲。（路透）

童書「好餓的毛毛蟲」作者辭世 曾說微不足道也能翩然飛

2021-05-27 04:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」

邊發生性關係邊採訪新聞 女記者稱「這是我的工作」
「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺

「縮水式通貨膨脹」已來臨 消費者或許還未查覺
歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

歐盟7月啟動「疫苗護照」 只認這四種

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎

揚名美電視節目界奧斯卡 蔡依林挺肚產子連奪11獎
世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源