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愛心狗糧

〈會笑媽媽〉鄧藹霖

湊狗仔與湊人仔其實都是如出一轍的，重點是要將「三得」處理恰當，那是要確保寶貝「食得！痾得！瞓得！」

兒子給我委以重任，將寶貝小狗短暫寄居於我家，那麼我當然要全力以赴，絕不容許出岔子。

小狗性情溫馴，跟我特別投緣，牠喜歡跟著我，我也享受抱著牠在懷裡，輕輕給牠按摩。我看電視時，牠會乖乖的躺在我身邊睡覺。晚間牠也是在我房間裡睡覺的，有時牠會半夜醒來，伸頭探望床上的我，看我仍躺著未醒來，牠會乖乖躺回自己的暖窩裡再睡。

「瞓得」這一環，壓根兒不是問題。

料不到「食得」這環節卻帶來了挑戰，我把兒子帶來的狗糧放進碗裡，還以為牠會雀躍的，誰知牠只是勉強嗅嗅，然後就冷淡地走開了。玩絕食？咪玩吧！不食得，就會直接影響痾得一環，怎辦？

請示過兒子後，得悉小狗近來不喜歡吃硬的食物，於是預先將狗糧浸於溫水裡，牠卻只是吃了兩口。怎辦？寶貝不肯吃，怎辦？

連忙跑去買回雞胸肉，凍水放進煲裡，水滾時將火力調至最低，慢慢將肉浸熟，確保雞肉鮮嫩，然後混入浸軟的狗糧，看看又如何？小狗果然肯吃了，並且吃得非常快，牠滿意地走開後，赫然發現碗裡剩下的，全部是狗糧，雞肉則吃光了。

為了小狗的福祉，我決定從此給牠自家製狗糧——雞胸肉、免治牛肉、西蘭花、紅蘿蔔和少許飯……色香美味營養價值高，小狗愛死了。

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