《真．三國無双》精采

《真．三國無双》首映之夜，因事未能應導演 周顯揚之邀出席，周末特地入場欣賞。該片是大製作，改編自同名電子遊戲《真．三國無双》，演員陣容超鼎盛，集三地人氣演員，古天樂、王凱、楊祐寧、劉嘉玲、呂良偉、羅家英、韓庚、林雪、古力娜扎……演員眾多，未能盡錄，亦凸顯導演的功力，星再多，仍能突出每個演員的性格，令觀眾留下深刻印象。此外，鏡頭運用新穎，緊張詭異氣氛之營造，構圖仙氣，比武場面跟打機畫面無異，夠晒刺激，加上有不少大場面，必須在戲院大銀幕觀看。

故事講述兩千多年前的中國大地有一種神秘的力量─無雙，武將擁有它可以一人斬殺千軍萬馬，控制無雙的人被稱為無雙英雄。此片可說是三國時代的前傳，帶出劉、關、張、曹四雄的出處。

電影 不惜工本，遠赴紐西蘭取景，奇異 山勢、峻嶺冰川，景色一望無際，氣勢磅礴，後期加工，令畫面顏色與遊戲畫面互相輝映。戲中群雄爭霸、爾虞我詐、勾心鬥角，放眼現代，仍受用。

古天樂少有演奸人，片中他飾殺人如麻的呂布，武功蓋世、精明奸狠；眼神殺氣騰騰、表情奸到出汁，教人不寒而慄。精采。

全片對白不多，劇力卻萬鈞，監製兼編劇杜緻朗功不可沒，原來她是周顯揚太太，夫婦雙劍合璧，堪稱電影界神鵰俠侶。

電影完結時，打出「三國時代就在此時開始」的字樣，鋪下開拍續集伏線，此片好評如潮，相信很快就成事。