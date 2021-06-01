1982年，外子負笈美國 ，到西雅圖的華盛頓大學就讀。臨行前，除了囑咐我照顧好孩子和爸媽之外，還特別叮嚀我把港劇「楚留香」的劇情發展寫在信上告訴他。

在看這部港劇前，我幾乎不曾看過任何中文的電視劇，總覺得那些電視劇有些八股，新鮮感不足。我在念初中階段，迷上了武俠小說 ，不僅看得茶飯不思、迫不及待，還曾經天馬行空的嘗試自己寫作，我至今猶記得我的「紅葉令主」和「清幡仙客」。那時候對身披長劍、武功高強、行走江湖、除暴安良的白衣俠客總是情有獨鍾。而鄭少秋在「楚留香」裡的瀟灑倜儻、風度翩翩，恰恰符合了少年時期我心目中俠客的影像。

「楚留香」在台灣 播出的時候，民眾對之著迷的程度只能用「瘋狂」二字來形容；播放時間街道上不見車輛、不見行人、夜市小販不擺攤，計程車司機不載客，家家戶戶的電視機傳來的都是同樣的歌聲：「湖海洗我胸襟，河山飄我影蹤，雲彩揮去卻不去，贏得一身輕風。」不管是片頭「原野三重唱」的王強唱的，或是片尾鄭少秋用粵語唱的，都深入人心。當時我的大兒子僅僅三歲，和幼稚園小班裡的同學們一樣，都能把這首歌的曲調和歌詞一字不落的唱得完整，可見這齣戲劇在台灣的風靡程度。

一部連續劇的成功，除了有好的劇本、出色的演員、嚴謹的製作，主題曲的旋律和歌詞的切題也同樣重要。「楚留香」連續劇主題曲的作曲人顧家輝，和作詞者黃霑對本劇的貢獻有著畫龍點睛的效果。這齣劇的大結局是由趙雅芝飾演的蘇蓉蓉，和汪明荃飾演的沈慧珊皆為了所愛的人犧牲了生命；最後楚留香的俠骨柔情，形單影隻，飄然引退江湖的結局，更是讓當年年輕、浪漫，還相信自己可以為理想殉國，為愛人葬身的我們，感嘆人生的淒美和惆悵。正如主題曲歌詞中最後那一段所說：「聚散匆匆莫牽掛，未記風波中英雄勇，就讓浮名輕拋劍外，千山我獨行，不必相送。」

「楚留香」席捲台灣後，多部港劇也陸續在台灣各電視台播出，但是像「楚留香」這樣盛況空前的沸騰現象卻再也沒有發生過。