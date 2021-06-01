「Friends：The Reunion」於HBO播映，闊別劇迷17年的六位神級主角，合體重現！

縱使「Friends」於2004年已停播，但經典劇卻從沒有真正的消失，相信不少粉絲都會跟我一樣，電視台重播必看、坐飛機時必看，數不清看過多少遍了，卻仍會逢「Friends」必看。

近日，更是多少心血來潮吧，才一口氣於Netflix看完十季，共236集，天天有空就看，不曉得看了多少天，每個經典笑位我仍會開懷大笑，看到第十季接近尾聲時，我仍會依依不捨地想哭……我是借「Friends」逃避現實嗎？我也絕不會否認啊。

1994年至2004年是「Friends」播映的黃金十年，難得有連續喜劇會紅足十年，六位主角均有機會盡情發揮，紅到發紫。他們那個年代的年輕人，會擠在小型咖啡 店的梳化上聊天，沒有人會自管掀手機 。六個好友六為一體的互相關懷，太棒了。

那個年代，我也剛剛當了媽媽，每天最擔心的事情，是接了孩子放學後，能否順利於又一城的餐廳成功找到一張桌吃飯而已，那是一個多麼無憂的年代啊。

再看六位老友記，我的心情卻沒有絲毫興奮，竟然是忐忑不安。拜託！切勿像《Sex and the City》的合體電影 般，給人爛透的感覺呀。有粉絲留言說：「見證超級偶像變老，很傷感。」老實說，心底更傷心的，是自己亦悄悄變老了！