當年香港 新電視台ViuTV成立不久，不少人對它抱有期望，也有不少人未有看好。經過兩三年的準備、試播、啟播、宣傳……ViuTV似乎未捉住香港人的眼睛。

韓風吹襲香港，不少韓團成為偶像巨星，攻陷了萬眾香港少女，我也是其中之一。我和朋友每日每夜都守著電視電腦，為求得到偶像最新消息，每日的話題也離不開偶像的每個動作。南韓 播出的選秀節目更吸引不少觀眾，掀起不少話題，其他亞洲國家也發起不一樣的選秀節目，連ViuTV也順著偶像組合的風勢、選秀節目的潮流，加插一道烈風：「全民造星」。

記得當時節目發報後，一眾韓迷都大罵節目抄襲、低質……而ViuTV為了吸引一眾有魅力的香港青年參加，獻出100萬港元獎金給最終誕生的終極偶像。節目未開播已鬧得風城風雨，首次播出主題曲更引來全民抨擊，當時我看著MV裡的黃毛小子，也一起大聲恥笑MK、醜樣……再不堪入耳的話都有。即使「全民造星」迎來一面倒的負評，但ViuTV已默默地成功吸引觀眾的目光，博得香港人的注意。

「全民造星」和參賽者一起迎難而上，經過一波三折，最終選定了香港的「終極偶像」姜濤獲得第一屆全民造星冠軍。節目最後證明了，沒有南韓練習生的專業，沒有大電視台的資金，都可以完成一個真正屬於本土的選秀節目。

那已是三年前的事，冠軍姜濤成為今天的ViuTV一哥，吸納大量粉絲。比賽後組成的「MIRROR」12人男子跳唱組合，一登龍門成為香港天團，獲獎無數；各個成員都有個人的表演機會，不論音樂、綜藝、劇集拍攝、電影 製作都能夠見到他們各人的影子，不同的風格。而他們合起來，一身帥黑色的跳唱組合，卻沒有維和感，反而顯露他們另一面的帥氣。連沒能晉升成為MIRROR組員的參賽者都在娛樂圈占一席位，發展火紅。

他們得到偶像巨星的款待，粉絲不休不眠地追蹤隨他們，又簽下大量代言廣告。粉絲們結盟起來成立了「姜糖」等不同名字的粉絲會，攀山涉水隨著偶像，參與每一場演出，買入任何代言的產品，又如當年我當南韓OPPA的粉絲一樣瘋狂。只不過瘋狂的不是我，而是我家姨姨；她每天每夜都在看姜濤的視頻，又買了不少周邊，為他的每一個動作神魂顛倒，狂熱得她的兒子和丈夫都有微言。

「全民造星」可見相當成功，那年之後，ViuTV每年都會以不同主題舉辦同名的選秀節目，節目更成了我每年最期待的本地電視節目。每當節目開始招募，香港人都會守著娛樂新聞、電視，希望再次見證新一代本地偶像的誕生。

一眾小生搖身一變成為萬人迷，的確令人敬佩。以往雙眼只注視海外的好，卻忘記了自己家園也有值得欣賞、追捧的明星。香港追星風氣不知從哪個年代開始沒落，或者沒有沒落過，只是追的不是本地星，聽的不是廣東歌，看的不是香港劇。自從「全民造星」的出現，不但造就12位偶像明星，更翻起香港的追星風氣，蓬勃香港樂壇。