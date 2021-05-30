朋友跟你是否投緣，主要取決於雙方是否存有共同的話題。大家不夾嘴形，竭盡所能也找不著共同感興趣的話題來嘛，保持泛泛之交吧，緣分這回事從來都只有天然成分。

挺可惜的，是曾經跟你有共同話題的人，卻在時代洪流的衝擊之下，各走不同的方向，惟有感歎一句：「道不同，不相為謀。」

朋友之間欠缺共同話題的，暫且可以少見為妙，但倘若家人之間欠缺共同話題，那就當真麻煩了。若不想家人跟你愈走愈遠，那就該無時無刻多關懷對方，努力發掘大家均感興趣的話題。

「媽，妳記不記得French Laundry的招牌菜Oysters and Pearls？」「當然記得，含在嘴裡像一種好幸福的感覺！」那年，我和次子專程跑到美國 Napa Valley，就是要親自品嘗米其林三星名店的美食 ，相信那是我們母子倆共同擁有的美妙回憶之一。

「噢！我真的好想即刻可以去東京，就算是求其一間Tetsu的沾麵，我已經好滿足！」「我反而好想食Luke's的龍蝦包……」對，我們母子說不完的共同話題是世界美食。

其實，媽媽跟子女可共創無窮盡的共同話題，但只有一話題是最倒胃趕客的，那是有關成績與前途的課題，毋須天天掛嘴邊吧！

跟子女找尋共同話題倒不難，跟他們的爸爸找話題卻愈見困難了。妳對他愛談的賽馬、足球 和品酒絲毫不感興趣嘛，他又何嘗有興趣聽妳談瑣事呢？夫妻的共同話題，從來就只是有關子女或孫兒了。